|Родился
|27 июня 1984 | 33 года
|Гражданство
|Босния и Герцеговина
|Амплуа
|Нападающий
|Рост и вес
|192|84
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Казахстан. Премьер-лига
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Черногория. Высшая лига
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|38
|Македония. Высшая лига
|14
|3
|0
|0
|3
|4
|0
|73
|Македония. Высшая лига
|17
|6
|0
|0
|6
|2
|0
|90
|Македония. Высшая лига
|19
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|54
|Македония. Высшая лига
|17
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|50
|Македония. Высшая лига
|5
|2
|0
|0
|2
|1
|0
|49
|Босния и Герцеговина. Высшая лига
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|19
|Хорватия. Высшая лига
|11
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|54
|Хорватия. Высшая лига
|12
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|52
|Показатели за всю карьеру
|108
|15
|0
|0
|15
|15
|1
|58
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