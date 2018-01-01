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    Бошко Ступич

    Бошко Ступич

    Boško Stupić
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 27 июня 1984 | 33 года
    Гражданство Босния и Герцеговина
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 192|84
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Кызыл-Жар
    		 Казахстан. Премьер-лига 1 0 0 0 0 0 0 18
    2015/2016
     Младость Подгорица
    		 Черногория. Высшая лига 4 0 0 0 0 0 0 38
    2014/2015
     Брегалница
    		 Македония. Высшая лига 14 3 0 0 3 4 0 73
    2014/2015
     Пелистер
    		 Македония. Высшая лига 17 6 0 0 6 2 0 90
    2013/2014
     Брегалница
    		 Македония. Высшая лига 19 0 0 0 0 3 1 54
    2012/2013
     Работнички
    		 Македония. Высшая лига 17 2 0 0 2 2 0 50
    2011/2012
     Работнички
    		 Македония. Высшая лига 5 2 0 0 2 1 0 49
    2010/2011
     Олимпик
    		 Босния и Герцеговина. Высшая лига 8 0 0 0 0 1 0 19
    2010/2011
     Истра 1961
    		 Хорватия. Высшая лига 11 1 0 0 1 1 0 54
    2009/2010
     Истра 1961
    		 Хорватия. Высшая лига 12 1 0 0 1 1 0 52
    Показатели за всю карьеру 108 15 0 0 15 15 1 58
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