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    Чжон Сок Хва

    Чжон Сок Хва

    Suk-Hwa Jung
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 17 мая 1991 | 26 лет
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 171|63
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Канвон
    		 Южная Корея. Высшая лига 2 0 0 0 0 0 0 52
    2017
     Пусан Ай Парк
    		 Южная Корея. Д2 24 1 0 0 1 1 0 59
    2016
     Пусан Ай Парк
    		 Южная Корея. Д2 40 4 0 0 4 5 0 70
    2015
     Пусан Ай Парк
    		 Южная Корея. Высшая лига 24 2 0 0 2 1 0 54
    2014
     Пусан Ай Парк
    		 Южная Корея. Высшая лига 24 0 0 0 0 1 0 55
    2013
     Пусан Ай Парк
    		 Южная Корея. Высшая лига 32 0 0 0 0 2 0 54
    Показатели за всю карьеру 146 7 0 0 7 10 0 59
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