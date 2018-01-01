|Родился
|17 мая 1991 | 26 лет
|Гражданство
|Южная Корея
|Амплуа
|Полузащитник
|Рост и вес
|171|63
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Южная Корея. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|52
|Южная Корея. Д2
|24
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|59
|Южная Корея. Д2
|40
|4
|0
|0
|4
|5
|0
|70
|Южная Корея. Высшая лига
|24
|2
|0
|0
|2
|1
|0
|54
|Южная Корея. Высшая лига
|24
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|55
|Южная Корея. Высшая лига
|32
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|54
|Показатели за всю карьеру
|146
|7
|0
|0
|7
|10
|0
|59
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