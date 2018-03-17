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    Рустави
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    Рустави

    Страна Грузия
    0 1
     Рустави  –   Торпедо Кутаиси
    10 марта 14:00 Грузия. Высшая лига | Завершен
       –   
    17 марта 14:00 Грузия. Высшая лига |
    Сезон Турнир М И В Н П ЗАБ ПРОП РАЗН О Лучший бомбардир  
    2018 Грузия. Высшая лига 6 2 1 0 1 2 2 0 3 Георгий Габулов 1
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