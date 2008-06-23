Футболисты грузинских клубов вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами.
Футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле в черных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии.
Такой же случай был зафиксирован в Тбилиси, где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки команд вышли встречу в белых футболках с антироссийскими надписями.
Отношения России и Грузии осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.