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Футболисты грузинских клубов вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

Теги Торпедо Кутаиси Локомотив Тбилиси высшая лига Грузия фото Политика Рустави Футбол

Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами.

Футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле в черных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии.

Такой же случай был зафиксирован в Тбилиси, где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки команд вышли встречу в белых футболках с антироссийскими надписями.

Отношения России и Грузии осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.

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