Германия. Бундеслига. 12-й тур
4 ноября 2011, 23:30
Кофас-Арена (34000 зрителей, вместимость - 33500)
Главный судья Гвидо Винкманн
Помощники судьи Дирк Маргенберг, Марсель Пельгрим
Запасной судья Франк Вилленборг
|Майнц
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|73
|1
|1
|
|83
|0
|0
|
|87
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|2
|0
|
|4
|0
|0
|
|18
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|Штутгарт
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|82
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|64
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|9
|0
|0
|
|25
|0
|0
|
|27
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
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