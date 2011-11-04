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    Футбол Майнц – Штутгарт

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Майнц

    Майнц
    Текущая форма

    53 Уджа (Сото)

    60 Иваншиц (Мюллер) (пенальти)

    64 Уджа (Иваншиц)

    Штутгарт

    Штутгарт
    Текущая форма

    50 Какау (Харник)

    3 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 12-й тур

    4 ноября 2011, 23:30

    (34000 зрителей, вместимость - 33500)

    Главный судья Гвидо Винкманн

    Помощники судьи Дирк Маргенберг, Марсель Пельгрим

    Запасной судья Франк Вилленборг

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