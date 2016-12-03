6 Раффаэл
3 декабря 2016, 17:30
Главный судья Марко Фриц
Помощники судьи Доминик Шааль, Даниэль Шлагер
Запасной судья Тобиас Крист
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Боруссия Д
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|36
|0
|0
|
|78
|0
|3
|
|89
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|2
|0
|
|2
|0
|0
|
|13
|0
|0
|
|55
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Боруссия М
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|82
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|18
|0
|0
|
|13
|0
|0
|
|9
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Роман Вайденфеллер
|Вр
|25
|Сократис Папастатопулос
|Защ
|26
|Лукаш Пишчек
|Защ
|29
|Марсель Шмельцер
|Защ
|5
|Марк Бартра
|Защ
|10
|Марио Гетце
|ПЗ
|11
|Марко Ройс
|ПЗ
|27
|Гонсало Кастро
|ПЗ
|33
|Юлиан Вайгль
|ПЗ
|7
|Усман Дембеле
|ПЗ
|17
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|Нап
|Томас Тухель
|тренер
|Травмированные
|38
|Роман Бюрки
|Вр
|4
|Невен Суботич
|Защ
|6
|Свен Бендер
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ян Зоммер
|Вр
|17
|Оскар Вендт
|Защ
|24
|Тони Янчке
|Защ
|27
|Юлиан Корб
|Защ
|3
|Андреас Кристенсен
|Защ
|30
|Нико Эльведи
|Защ
|5
|Тобиас Штробль
|ПЗ
|6
|Кристоф Крамер
|ПЗ
|8
|Махмуд Дауд
|ПЗ
|11
|Раффаэл
|Нап
|13
|Ларс Штиндль
|Нап
|Андре Шуберт
|тренер
|Травмированные
|33
|Кристофер Хаймерот
|Вр
|35
|Моритц Николас
|Вр
|15
|Марвин Шульц
|Защ
|18
|Альваро Домингес
|Защ
|29
|Мамаду Дукуре
|Защ
|16
|Ибраима Траоре
|ПЗ
|20
|Джибриль Соу
|ПЗ
|22
|Ласло Бенеш
|ПЗ
|26
|Ций-Уильям Нденге
|ПЗ
|7
|Патрик Херрманн
|ПЗ
|18
|Йосип Дрмич
|Нап
|31
|Ба-Муака Симакала
|Нап
|26.11.2016
|Айнтрахт Ф
|2 : 1
|Боруссия Д
|22.11.2016
|Боруссия Д
|8 : 4
|Легия
|19.11.2016
|Боруссия Д
|1 : 0
|Бавария
|26.11.2016
|Боруссия М
|1 : 1
|Хоффенхайм-1899
|23.11.2016
|Боруссия М
|1 : 1
|Манчестер Сити
|19.11.2016
|Боруссия М
|1 : 2
|Кельн
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