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    Sports.ru

    Футбол Боруссия Д – Боруссия М

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Боруссия Д

    Дортмунд
    Текущая форма

    7 Обамеянг (Ройс)

    15 Пишчек (Бартра)

    64 Дембеле (Ройс)

    68 Обамеянг (Ройс)

    Боруссия М

    Менхенгладбах
    Текущая форма

    6 Раффаэл

    4 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 13 тур

    3 декабря 2016, 17:30

    Главный судья Марко Фриц

    Помощники судьи Доминик Шааль, Даниэль Шлагер

    Запасной судья Тобиас Крист

    Трансляция: Матч! Футбол 3

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    Видео

    Боруссия Д

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Роман Вайденфеллер Вр
    25  Сократис Папастатопулос Защ
    26  Лукаш Пишчек Защ
    29  Марсель Шмельцер Защ
    5  Марк Бартра Защ
    10  Марио Гетце ПЗ
    11  Марко Ройс ПЗ
    27  Гонсало Кастро ПЗ
    33  Юлиан Вайгль ПЗ
    7  Усман Дембеле ПЗ
    17  Пьер-Эмерик Обамеянг Нап
     Томас Тухель тренер
    Травмированные
    38  Роман Бюрки Вр
    4   Невен Суботич Защ
    6  Свен Бендер ПЗ

    Боруссия М

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ян Зоммер Вр
    17  Оскар Вендт Защ
    24  Тони Янчке Защ
    27  Юлиан Корб Защ
    3  Андреас Кристенсен Защ
    30  Нико Эльведи Защ
    5  Тобиас Штробль ПЗ
    6  Кристоф Крамер ПЗ
    8   Махмуд Дауд ПЗ
    11  Раффаэл Нап
    13  Ларс Штиндль Нап
     Андре Шуберт тренер
    Травмированные
    33  Кристофер Хаймерот Вр
    35  Моритц Николас Вр
    15  Марвин Шульц Защ
    18  Альваро Домингес Защ
    29   Мамаду Дукуре Защ
    16  Ибраима Траоре ПЗ
    20  Джибриль Соу ПЗ
    22  Ласло Бенеш ПЗ
    26  Ций-Уильям Нденге ПЗ
    7  Патрик Херрманн ПЗ
    18  Йосип Дрмич Нап
    31   Ба-Муака Симакала Нап
    первый тайм второй тайм
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