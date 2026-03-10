Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 10-я с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами

  • Спортс
29

Китай лидирует в медальном зачете Паралимпиады, у России два золота.

Сборная Китая возглавляет медальный зачет на Паралимпийских играх-2026 в Италии.

Паралимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 9-6-8 (23)

2. Австрия – 4-1-3 (8)

3. США – 3-5-2 (10)

4. Италия – 3-5-1 (9)

5. Украина – 3-2-5 (10)

6. Франция – 2-4-2 (8)

7. Нидерланды – 2-1-1 (4)

8-9. Испания – 2-1-0 (3)

8-9. Норвегия – 2-1-0 (3)

10-11. Россия – 2-0-2 (4)

10-11. Швеция – 2-0-2 (4)

12. Швейцария – 2-0-1 (3)

13. Германия – 1-4-5 (10)

14. Канада – 1-3-4 (8)

15. Южная Корея – 1-1-1 (3)

16. Беларусь – 1-0-0 (1)

Медали России

🥇 Анастасия Багиян, лыжные гонки, спринт

🥇 Варвара Ворончихина, горные лыжи, супергигант

🥉 Алексей Бугаев, горные лыжи, скоростной спуск

🥉 Варвара Ворончихина, горные лыжи, скоростной спуск

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoПаралимпийские игры
Варвара Ворончихина
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная России жен
Алексей Бугаев
Анастасия Багиян
29 комментариев
У нас на 6 участников уже 2 медали? Мощно
Ответ Sincere
У нас на 6 участников уже 2 медали? Мощно
4
Ответ Sincere
У нас на 6 участников уже 2 медали? Мощно
На данный момент четыре. Из них два золота. Это вообще круто. Если б была возможность поехать всем, поборолись бы и с Китаем. Молодцы!
Я паралимпийский спорт не смотрю. У меня непреходящее чувство, что паралимпийцы на соревнованиях ужасно мучаются. У людей и так проблемы со здоровьем, а им еще запредельные нагрузки дают. Я этих спортсменов уважаю, горжусь ими, но смотреть на них больно. Посещение паралимпийских соревнований - это не отдых и не праздник спорта.
Ответ Андоррский почтальон
Я паралимпийский спорт не смотрю. У меня непреходящее чувство, что паралимпийцы на соревнованиях ужасно мучаются. У людей и так проблемы со здоровьем, а им еще запредельные нагрузки дают. Я этих спортсменов уважаю, горжусь ими, но смотреть на них больно. Посещение паралимпийских соревнований - это не отдых и не праздник спорта.
вообще для некоторых это возможность получить деньги, медицину, ну и всё подобное, чисто заработок (причём это во всём мире)
для некоторых - реально удовольствие, занимаются любимым делом (лично такого знаю, но на летней). не всё же валяться и страдать, социализация опять же
а есть что то вроде из робоцыпа - "олимпиада животных", издевательство, показуха и прочее. но это совсем редко, надеюсь
Ответ DELETED_1117079921
Какое же ты ДНО...
Ответ DELETED_1117079921
Совсем ку-ку? 🤡
Ответ sobakinvow
По себе судишь?
Проще относитесь к Паралимпиаде. Тут штатов и норвегов даже близко нет, а Украина вторая в зачете. Понятно, что никакого отношения подобной расклад не имеет к реальному состоянию дел в спорте. Как-то универсиадой пахнуло
Ответ Столяррр
Проще относитесь к Паралимпиаде. Тут штатов и норвегов даже близко нет, а Украина вторая в зачете. Понятно, что никакого отношения подобной расклад не имеет к реальному состоянию дел в спорте. Как-то универсиадой пахнуло
Вроде как у Украины всегда инвалиды сильные были. На Паралимпийских играх много медалей брали.
Правда, наши еще больше.
Я так понимаю, если подсчет ведется по числу золотых, то на вечер 10 марта Австрия должна быть второй.
Выскажу непопулярное мнение: паралимпиады- это издевательство над людьми.
Лыжи в Telegram
