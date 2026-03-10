Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 10-я с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами
Китай лидирует в медальном зачете Паралимпиады, у России два золота.
Сборная Китая возглавляет медальный зачет на Паралимпийских играх-2026 в Италии.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Китай – 9-6-8 (23)
2. Австрия – 4-1-3 (8)
3. США – 3-5-2 (10)
4. Италия – 3-5-1 (9)
5. Украина – 3-2-5 (10)
6. Франция – 2-4-2 (8)
7. Нидерланды – 2-1-1 (4)
8-9. Испания – 2-1-0 (3)
8-9. Норвегия – 2-1-0 (3)
10-11. Россия – 2-0-2 (4)
10-11. Швеция – 2-0-2 (4)
12. Швейцария – 2-0-1 (3)
13. Германия – 1-4-5 (10)
14. Канада – 1-3-4 (8)
15. Южная Корея – 1-1-1 (3)
16. Беларусь – 1-0-0 (1)
Медали России
🥇 Анастасия Багиян, лыжные гонки, спринт
🥇 Варвара Ворончихина, горные лыжи, супергигант
🥉 Алексей Бугаев, горные лыжи, скоростной спуск
🥉 Варвара Ворончихина, горные лыжи, скоростной спуск
