Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 10-я с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами

Китай лидирует в медальном зачете Паралимпиады, у России два золота.

Сборная Китая возглавляет медальный зачет на Паралимпийских играх-2026 в Италии. Паралимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего) 1. Китай – 9-6-8 (23) 2. Австрия – 4-1-3 (8) 3. США – 3-5-2 (10) 4. Италия – 3-5-1 (9) 5. Украина – 3-2-5 (10) 6. Франция – 2-4-2 (8) 7. Нидерланды – 2-1-1 (4) 8-9. Испания – 2-1-0 (3) 8-9. Норвегия – 2-1-0 (3) 10-11. Россия – 2-0-2 (4) 10-11. Швеция – 2-0-2 (4) 12. Швейцария – 2-0-1 (3) 13. Германия – 1-4-5 (10) 14. Канада – 1-3-4 (8) 15. Южная Корея – 1-1-1 (3) 16. Беларусь – 1-0-0 (1) Медали России 🥇 Анастасия Багиян , лыжные гонки, спринт 🥇 Варвара Ворончихина , горные лыжи, супергигант 🥉 Алексей Бугаев , горные лыжи, скоростной спуск 🥉 Варвара Ворончихина , горные лыжи, скоростной спуск