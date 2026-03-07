  • Спортс
2

Горнолыжник Бугаев о бронзе Паралимпиады: «Одна из самых сложных медалей в карьере. Но я очень рад, что снова могу представлять свою страну»

Горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что бронзовая медаль Паралимпийских игр-2026 в Италии стала для него одной из самых сложных в карьере.

Бугаев стал бронзовым призером в скоростном спуске. 

«Сложная медаль, одна из самых сложных в карьере. Но я очень рад, что снова могу представлять свою страну. Сейчас у нас подросла конкуренция, много сильных ребят. Я рад, что завоевал медаль, после своего выступления наслаждался моментом», – сказал спортсмен. 

«Это одна из самых тяжелых медалей, действительно надо было попотеть за нее сегодня. Вес у нее приятный, конечно, паралимпийские медали отличаются от всех остальных. У них есть все-таки ценность такая, ты ощущаешь, что проделан большой труд, и она это показывает в руках. Волновался больше всего, как обычно, почему-то награждение дается сложнее, чем выход на гонку.

В чем разница между собой в 16 лет на Играх в Сочи и сейчас? Тогда я, наверное, все-таки был еще ребенком, подростком, и многие вещи мне давались на фоне юности, азарта, любви к этому делу. Сейчас стало сложнее – сам повзрослел, и жизнь поменялась, и обстоятельства постоянно меняются. У меня теперь семья, маленькая доченька есть. И сложнее стало все совмещать.

Сейчас, если сравнивать меня с 16-летним, я все-таки стал более профессионален. И стало сложнее этому отдаваться. Но мы идем в правильном направлении, как показывает практика. Спасибо всем, кто рядом и кто работает с нами, кто поддерживает», – приводит слова Бугаева ТАСС.

Паралимпийские игры проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены выступают с национальным флагом и гимном. 

Дождались: Россия вернулась с флагом!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
2 комментария
умница, спасибо тебе 🙏🏻
Слоняра, удачи и успехов во всем. Слава России!
