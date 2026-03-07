Бородавко об инциденте с собакой на ЧР: «Это точно не организаторский просчет. Перекрыть всю трассу невозможно»
Бородавко об инциденте с собакой на ЧР: это роковая случайность.
Тренер сборной России Юрий Бородавко высказался об инциденте с собакой, выбежавшей на трассу на чемпионате России по лыжам.
В женском марафоне собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Арина Кусургашева и Алина Кудисова. Кусургашева заняла итоговое 7-е место, Кудисова из-за падения получила травму и не смогла продолжить гонку.
«Это точно не организаторский просчет, поскольку перекрыть всю трассу невозможно. Откуда появились эти собаки – неизвестно и непонятно. Но злого умысла со стороны организаторов точно не было. Такое случается иногда и даже на Олимпиаде. Такие моменты отследить невозможно, это просто роковая случайность», – сказал Бородавко.
Собака помешала лыжницам на ЧР: все закончилось падением и травмой
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Слишком много бездомных собак. По большому счёту, это национальная проблема!
эти собаки были домашними, в эфире показывали как они стояли с хозяевами на поводке уже
Там собаки другого окраса были, ну
