Бородавко об инциденте с собакой на ЧР: «Это точно не организаторский просчет. Перекрыть всю трассу невозможно»

Бородавко об инциденте с собакой на ЧР: это роковая случайность.

Тренер сборной России Юрий Бородавко высказался об инциденте с собакой, выбежавшей на трассу на чемпионате России по лыжам.

В женском марафоне собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Арина Кусургашева и Алина Кудисова. Кусургашева заняла итоговое 7-е место, Кудисова из-за падения получила травму и не смогла продолжить гонку.

«Это точно не организаторский просчет, поскольку перекрыть всю трассу невозможно. Откуда появились эти собаки – неизвестно и непонятно. Но злого умысла со стороны организаторов точно не было. Такое случается иногда и даже на Олимпиаде. Такие моменты отследить невозможно, это просто роковая случайность», – сказал Бородавко.

