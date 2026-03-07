  • Спортс
  • Бородавко об инциденте с собакой на ЧР: «Это точно не организаторский просчет. Перекрыть всю трассу невозможно»
4

Бородавко об инциденте с собакой на ЧР: «Это точно не организаторский просчет. Перекрыть всю трассу невозможно»

Тренер сборной России Юрий Бородавко высказался об инциденте с собакой, выбежавшей на трассу на чемпионате России по лыжам.

В женском марафоне собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Арина Кусургашева и Алина Кудисова. Кусургашева заняла итоговое 7-е место, Кудисова из-за падения получила травму и не смогла продолжить гонку. 

«Это точно не организаторский просчет, поскольку перекрыть всю трассу невозможно. Откуда появились эти собаки – неизвестно и непонятно. Но злого умысла со стороны организаторов точно не было. Такое случается иногда и даже на Олимпиаде. Такие моменты отследить невозможно, это просто роковая случайность», – сказал Бородавко. 

Собака помешала лыжницам на ЧР: все закончилось падением и травмой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoЮрий Бородавко
logoлыжные гонки
чемпионат России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
собаки
logoАрина Кусургашева
Алина Кудисова
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком много бездомных собак. По большому счёту, это национальная проблема!
Ответ Дмитрий Пузырёв
Слишком много бездомных собак. По большому счёту, это национальная проблема!
эти собаки были домашними, в эфире показывали как они стояли с хозяевами на поводке уже
Ответ annaaaaaatit
эти собаки были домашними, в эфире показывали как они стояли с хозяевами на поводке уже
Там собаки другого окраса были, ну
