❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 4-й в классической «разделке» на 10 км, Карлссон победила, Сван – 2-я, Диггинс – 3-я
Российская лыжница Дарья Непряева заняла четвертое место в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. Победила шведка Фрида Карлссон.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
7-й этап
Лахти, Финляндия
Женщины
10 км, классический стиль, раздельный старт
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 25.57,6
2. Линн Сван (Швеция) – 4,1
3. Джесси Диггинс (США) – 6,2
4. Дарья Непряева (Россия) – 16,5
5. Хейди Венг (Норвегия) – 17,0
6. Йонна Сундлинг (Швеция) – 19,1
7. Моа Илар (Швеция) – 24,9
8-9. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 29,3
8-9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 29,3
10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 36,2
11. Надин Фендрих (Швейцария) – 38,4
12. Рози Бреннан (США) – 38,6
13. Колетта Ридзек (Германия) – 38,7
14. Юлие Дривенес (Норвегия) – 44,4
15. Хелен Хоффманн (Германия) – 45,2
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти
Обидно было за Дашу, когда многие уже списали её после не самых удачных результатов на Олимпиаде. Причём некоторые уже и из сборной(если бы пустили всех) были готовы её выкинуть.
А Даша такими стартами в очередной раз доказывает, что она одна из сильнейших наших лыжниц. Да, не сильнейшая, но у нас прямо сейчас и нет явного лидера(пока Терентьева в декрете). В отдельных гонках лучшими могут быть и Пеклецова, и Крупицкая, и Степанова, и Непряева. И думаю, что каждая в отдельных гонках может попадать в топ10, топ6 на КМ, а после адаптации и бороться за медали.
Это уже третье попадание Даши в топ6, сегодня уже впервые был реальный шанс на медаль. Даша с Савой уже адаптировались к КМ, в следующем сезоне должны прийти первые медали. Они знают над чем работать, в первую очередь над спусками.
А пока что 4 и 5 места после Олимпиады - это просто отличный результат. Возможно промахнулись немного с пиком мимо Олимпиады, возможно Даша просто там психологически не потянула.
В любом случае Даша большая молодец, и проводит хороший первый сезон с учетом всех обстоятельств, как и Савелий.