  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 4-й в классической «разделке» на 10 км, Карлссон победила, Сван – 2-я, Диггинс – 3-я
121

❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 4-й в классической «разделке» на 10 км, Карлссон победила, Сван – 2-я, Диггинс – 3-я

Непряева стала 4-й в классической разделке на 10 км на Кубке мира в Лахти.

Российская лыжница Дарья Непряева заняла четвертое место в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. Победила шведка Фрида Карлссон.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

7-й этап

Лахти, Финляндия

Женщины

10 км, классический стиль, раздельный старт

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 25.57,6

2. Линн Сван (Швеция) – 4,1

3. Джесси Диггинс (США) – 6,2

4. Дарья Непряева (Россия) – 16,5

5. Хейди Венг (Норвегия) – 17,0

6. Йонна Сундлинг (Швеция) – 19,1

7. Моа Илар (Швеция) – 24,9

8-9. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 29,3

8-9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 29,3

10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 36,2

11. Надин Фендрих (Швейцария) – 38,4

12. Рози Бреннан (США) – 38,6

13. Колетта Ридзек (Германия) – 38,7

14. Юлие Дривенес (Норвегия) – 44,4

15. Хелен Хоффманн (Германия) – 45,2

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
сборная Швейцарии жен
logoМайя Далквист
Джина дель Рио
logoКубок мира
logoКолетта Ридзек
logoсборная США жен
logoЙонна Сундлинг
результаты
logoЯсмин Кахара
logoМоа Лундгрен
logoДжулия Керн
logoлыжные гонки
logoДарья Непряева
гонка 10 км (жен)
logoТереза Штадлобер
logoЛаура Гиммлер
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoЙоханна Матинтало
logoНадин Фендрих
logoДжесси Диггинс
logoЯсми Йоэнсуу
сборная Андорры
logoФрида Карлссон
logoсборная Финляндии жен
logoКертту Нисканен
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoКатарина Хенниг
logoКаролине Симпсон-Ларсен
logoсборная Австрии жен
logoЛинн Сван
logoсборная Швеции жен
logoТириль Венг
Юлие Дривенес
logoХейди Венг
logoМоа Илар
logoРози Бреннан
Хелен Хоффман
121 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Даша молодец, отличную гонку провела, умница!
Обидно было за Дашу, когда многие уже списали её после не самых удачных результатов на Олимпиаде. Причём некоторые уже и из сборной(если бы пустили всех) были готовы её выкинуть.

А Даша такими стартами в очередной раз доказывает, что она одна из сильнейших наших лыжниц. Да, не сильнейшая, но у нас прямо сейчас и нет явного лидера(пока Терентьева в декрете). В отдельных гонках лучшими могут быть и Пеклецова, и Крупицкая, и Степанова, и Непряева. И думаю, что каждая в отдельных гонках может попадать в топ10, топ6 на КМ, а после адаптации и бороться за медали.

Это уже третье попадание Даши в топ6, сегодня уже впервые был реальный шанс на медаль. Даша с Савой уже адаптировались к КМ, в следующем сезоне должны прийти первые медали. Они знают над чем работать, в первую очередь над спусками.

А пока что 4 и 5 места после Олимпиады - это просто отличный результат. Возможно промахнулись немного с пиком мимо Олимпиады, возможно Даша просто там психологически не потянула.
В любом случае Даша большая молодец, и проводит хороший первый сезон с учетом всех обстоятельств, как и Савелий.
Ответ Nevpont
Даша молодец, отличную гонку провела, умница! Обидно было за Дашу, когда многие уже списали её после не самых удачных результатов на Олимпиаде. Причём некоторые уже и из сборной(если бы пустили всех) были готовы её выкинуть. А Даша такими стартами в очередной раз доказывает, что она одна из сильнейших наших лыжниц. Да, не сильнейшая, но у нас прямо сейчас и нет явного лидера(пока Терентьева в декрете). В отдельных гонках лучшими могут быть и Пеклецова, и Крупицкая, и Степанова, и Непряева. И думаю, что каждая в отдельных гонках может попадать в топ10, топ6 на КМ, а после адаптации и бороться за медали. Это уже третье попадание Даши в топ6, сегодня уже впервые был реальный шанс на медаль. Даша с Савой уже адаптировались к КМ, в следующем сезоне должны прийти первые медали. Они знают над чем работать, в первую очередь над спусками. А пока что 4 и 5 места после Олимпиады - это просто отличный результат. Возможно промахнулись немного с пиком мимо Олимпиады, возможно Даша просто там психологически не потянула. В любом случае Даша большая молодец, и проводит хороший первый сезон с учетом всех обстоятельств, как и Савелий.
Комментарий скрыт
Ответ Viktor Ivanov_1116741233
Комментарий скрыт
Какая разница, что вам было нужно? Их карьера не заканчивается этой олимпиадой, ей 23 ему, Коростелеву вообще 22 только - вся карьера впереди
Шикарная гонка от Непряевой, подиум пока "заколдованный", но 4 место в разделке это максимально неожиданный и приятный результат. Теперь наши не только в масс-стартах, но и в разделках способны за медали бороться
Ответ limitforever
Шикарная гонка от Непряевой, подиум пока "заколдованный", но 4 место в разделке это максимально неожиданный и приятный результат. Теперь наши не только в масс-стартах, но и в разделках способны за медали бороться
Быть впереди Венг и Сундлинг - это круто! Чувствуется прогресс. Даша сегодня просто молодчина!
Ответ limitforever
Шикарная гонка от Непряевой, подиум пока "заколдованный", но 4 место в разделке это максимально неожиданный и приятный результат. Теперь наши не только в масс-стартах, но и в разделках способны за медали бороться
Наша
Оставить позади таких, как Венг, Сундлинг, крепких хозяек Йоэнсуу и Матинталло, других не менее именитых; Даша и всех болельщиц поздравила с праздником, не только себя. Очень рады, что гонка так хорошо сегодня сложилась.
Всего 2 месяца Даше хватило, чтобы от мест в третьем десятке до борьбы за тройку подняться, представьте, если бы остальных наших допустили, в эстафете точно за призы боролись бы или за победу даже
Ответ Rrromario
Всего 2 месяца Даше хватило, чтобы от мест в третьем десятке до борьбы за тройку подняться, представьте, если бы остальных наших допустили, в эстафете точно за призы боролись бы или за победу даже
Причем в этом сезоне Даша далеко не сильнейшая лыжница
Спасибо Дарья за хорошую гонку.Сегодня был нерв боления, прогресс ощутимый!
Вообще Даша после ОИ как будто выдыхнула, результаты отличные пошли
Классная гонка от Даши! Очень большой резерв может быть в горнолыжной подготовке. По-сравнению с Диггинс спуск прошла, как школьница.
Дашка наконец то вышла на форму прошлого сезона. Если спуски научится проходить правильно, будет вообще найс.
Ответ horh
Дашка наконец то вышла на форму прошлого сезона. Если спуски научится проходить правильно, будет вообще найс.
Да никуда она не вышла, на коньке заняла бы привычные двадцатые места. В классике изначально меньше конкуцренции.
У Даши чуть с формой прогадали к Олимпиаде
Ответ Maximusmkm
У Даши чуть с формой прогадали к Олимпиаде
Скорее остальные подгадали.
Дашуля, умничка, очень хорошая гонка. Скоро и подиум будет, обязательно.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Багиян: «Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн»
сегодня, 14:07
Пантрина о возможном участии в международных стартах: «Сначала надо в России показать, на что я способна. Мне важно понимать, что я достойна этого»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 10-я с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами
сегодня, 13:57
Ворончихина и Бугаев не финишировали в суперкомбинации на Паралимпиаде
сегодня, 13:41
Коростелев и Непряева пропустят спринт на этапе Кубка мира в Драммене
сегодня, 13:36
🥇 Лыжница Анастасия Багиян победила в спринте на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:07
Лыжник Голубков о невыходе в финал спринта на Паралимпиаде: «Прозевал свой старт. Думал, что каждый стартует через 30 секунд, а оказалось – через 15»
сегодня, 11:42
Елена Вяльбе: «Большунов подошел к чемпионату России в своей лучшей форме в этом сезоне. Думаю, Саша должен быть доволен»
сегодня, 09:39
Михаил Дегтярев: «Атмосфера на Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов»
сегодня, 08:46
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
8 марта, 14:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 13-е место
8 марта, 14:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем