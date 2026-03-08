❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 4-й в классической «разделке» на 10 км, Карлссон победила, Сван – 2-я, Диггинс – 3-я

Непряева стала 4-й в классической разделке на 10 км на Кубке мира в Лахти.

Российская лыжница Дарья Непряева заняла четвертое место в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. Победила шведка Фрида Карлссон. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 7-й этап Лахти, Финляндия Женщины 10 км, классический стиль, раздельный старт 1. Фрида Карлссон (Швеция) – 25.57,6 2. Линн Сван (Швеция) – 4,1 3. Джесси Диггинс (США) – 6,2 4. Дарья Непряева (Россия) – 16,5 5. Хейди Венг (Норвегия) – 17,0 6. Йонна Сундлинг (Швеция) – 19,1 7. Моа Илар (Швеция) – 24,9 8-9. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 29,3 8-9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 29,3 10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 36,2 11. Надин Фендрих (Швейцария) – 38,4 12. Рози Бреннан (США) – 38,6 13. Колетта Ридзек (Германия) – 38,7 14. Юлие Дривенес (Норвегия) – 44,4 15. Хелен Хоффманн (Германия) – 45,2 Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти