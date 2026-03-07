Горные лыжи. Кубок мира. Пировано победила в скоростном спуске, Хюттер – 2-я, Сутер – 3-я
Итальянская горнолыжница Пировано выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира.
Горные лыжи
Кубок мира
Валь-ди-Фасса, Италия
Скоростной спуск, женщины
1. Лаура Пировано (Италия) – 1.20,91
2. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,01
3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,05
4. Бризи Джонсон (США) – 0,64
5. Кира Вайдле-Винкельман (Германия) – 0,68
6. Ариане Редлер (Австрия) – 0,86
7. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,88
8. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,95
