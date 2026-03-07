  • Спортс
  • Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Домен Превц – 2-й, Кобаяси – 3-й
Австриец Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Лахти.

Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг одержал победу на этапе Кубка мира в финском Лахти. 

1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 299,4 балла (130,5 м + 129,5 м)

2. Домен Превц (Словения) – 298,8 (130,0 м + 130,0 м)

3. Рею Кобаяси (Япония) – 296,2 (128,5 м + 126,0 м)

4. Филипп Раймунд (Германия) – 291,8 (128,0 м + 129,0 м)

5. Мариус Линдвик (Норвегия) – 281,4 (124,5 м + 125,5 м)

6. Ян Херль (Австрия) – 279,4 (125,0 м + 124,5 м)

7. Исак Лангмо (Норвегия) – 275,0 (124,0 м + 130,0 м)

8. Нико Кютосахо (Финляндия) – 274,6 (124,0 м + 122,0 м)

9. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 274,5 (125,0 м + 123,0 м)

10. Кацпер Томасяк (Польша) – 273,4 (123,5 м + 125,5 м)

Превц досрочно выиграл общий зачёт и таким образом стал лишь вторым прыгуном в истории, кто собрал коллекцию титулов из золота ОИ, золота ЧМ по прыжкам, золота ЧМ по полётам, ТЧТ, БХГ. Первым был Матти Нюканен в далёком 1985 году.
