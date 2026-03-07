Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Домен Превц – 2-й, Кобаяси – 3-й

Австриец Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Лахти.

Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг одержал победу на этапе Кубка мира в финском Лахти. Прыжки с трамплина Кубок мира Лахти, Финляндия Мужчины HS130 1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 299,4 балла (130,5 м + 129,5 м) 2. Домен Превц (Словения) – 298,8 (130,0 м + 130,0 м) 3. Рею Кобаяси (Япония) – 296,2 (128,5 м + 126,0 м) 4. Филипп Раймунд (Германия) – 291,8 (128,0 м + 129,0 м) 5. Мариус Линдвик (Норвегия) – 281,4 (124,5 м + 125,5 м) 6. Ян Херль (Австрия) – 279,4 (125,0 м + 124,5 м) 7. Исак Лангмо (Норвегия) – 275,0 (124,0 м + 130,0 м) 8. Нико Кютосахо (Финляндия) – 274,6 (124,0 м + 122,0 м) 9. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 274,5 (125,0 м + 123,0 м) 10. Кацпер Томасяк (Польша) – 273,4 (123,5 м + 125,5 м)