  • Вице-президент ФЛГР об инциденте с собакой: «Кого-то обвинять тут не стоит, потому что все происходит на природе. Слава богу, все в итоге живы-здоровы»
Вице-президент Федерации лыжных гонок России Ильшат Фардиев прокомментировал инцидент с собакой, выбежавшей на трассу на чемпионате России.

В женском марафоне собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Арина Кусургашева и Алина Кудисова. Кусургашева в итоге заняла 7-е место, Кудисова из-за падения получила травму и не смогла продолжить гонку. 

– Помните случаи, чтобы собаки влияли на распределение медалей?

– Скажу так, что в жизни всякое случается, бывает еще хуже. Но я думаю, что даже в такой ситуации надо уметь выходить из положения. Молодец Арина [Кусургашева], взяла себя в руки и дальше пошла.

Кого-то обвинять тут не стоит, потому что все происходит на природе. Слава богу, все в итоге живы-здоровы. Хорошо шла Кудисова. Она сама дошла до стадиона из леса пешком, мы ее встретили, похлопали, поблагодарили. Она улыбалась. Говорю, все бывает. Сейчас все нормально с ней, насколько знаю.

– Такая гонка не ставит вопрос — может, все-таки 30 километров женщинам стоит бегать? Хотя бы в преддверии 8 марта.

– Погода ожидалась еще хуже. Если бы она была совсем плохая, могли принять решение на 30 километров. А так... при 30 километрах, конечно, совершенно другой был бы финиш. Это было бы зрелищнее.

– Вы не сторонник уравнивания дистанций?

– Нет, я за 30 километров у женщин. Просто какая-то шведка сказала, что за 50, и нашим пришлось тоже по олимпийскому нормативу бегать, – сказал Фардиев. 

Собака помешала лыжницам на ЧР: все закончилось падением и травмой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
"сама дошла из леса, мы ее похлопали ,поблагодарили", " какая то шведка сказала ,что за 50км, мы и поставили ", и это говорит вице-президент ФЛГР
>>Кого-то обвинять тут не стоит, потому что все происходит на природе.

дальше что? Медведь-шатун слопает лыжницу, а он скажет, всё в порядке, такая у нас на Сахалине природа?
Ответ uchiyamada
>>Кого-то обвинять тут не стоит, потому что все происходит на природе. дальше что? Медведь-шатун слопает лыжницу, а он скажет, всё в порядке, такая у нас на Сахалине природа?
Так езжай на Сахалин и перелови всех медведей, проблема в чем?
Губерниев виноват. Одновременно
