Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Анттола, Ингебригтсен, Странд и Бенум выиграли классические «разделки» на 10 км
Лыжники Анттола и Ингебригтсен выиграли разделки на молодежном чемпионате мира.
6 и 7 марта на чемпионате мира по лыжам среди юниоров и молодежи в Норвегии прошли классические «разделки» на 10 км.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет)
Лиллехаммер, Норвегия
10 км, раздельный старт, классический стиль
Юниоры
1. Леопольд Странд (Норвегия) – 23.33,7
2. Даниэль Педрандзини (Италия) – 29,6
3. Турьюс Магнус Харбу (Норвегия) – 32,2
Юниорки
1. Ингрид Воллан Бенум (Норвегия) – 27.23,6
2. Хайди Бухер (Австрия) – 28,6
3. Туве Норгрен (Швеция) – 35,3
Мужчины (до 23 лет)
1. Нико Анттола (Финляндия) – 24.23,0
2. Каспер Квам Гриндхаген (Норвегия) – 30,8
3. Антон Гран (Швеция) – 39,2
Женщины (до 23 лет)
1. Ева Ингебригтсен (Норвегия) – 28.43,2
2. Марина Келин (Швейцария) – 32,8
3. Леони Перри (Франция) – 1.03,6
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
все победители выиграли с большим преимуществом!
