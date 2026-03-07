Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Анттола, Ингебригтсен, Странд и Бенум выиграли классические «разделки» на 10 км

Лыжники Анттола и Ингебригтсен выиграли разделки на молодежном чемпионате мира.

6 и 7 марта на чемпионате мира по лыжам среди юниоров и молодежи в Норвегии прошли классические «разделки» на 10 км.

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет)

Лиллехаммер, Норвегия

10 км, раздельный старт, классический стиль

Юниоры

1. Леопольд Странд (Норвегия) – 23.33,7

2. Даниэль Педрандзини (Италия) – 29,6

3. Турьюс Магнус Харбу (Норвегия) – 32,2

Юниорки

1. Ингрид Воллан Бенум (Норвегия) – 27.23,6

2. Хайди Бухер (Австрия) – 28,6

3. Туве Норгрен (Швеция) – 35,3

Мужчины (до 23 лет)

1. Нико Анттола (Финляндия) – 24.23,0

2. Каспер Квам Гриндхаген (Норвегия) – 30,8

3. Антон Гран (Швеция) – 39,2

Женщины (до 23 лет)

1. Ева Ингебригтсен (Норвегия) – 28.43,2

2. Марина Келин (Швейцария) – 32,8

3. Леони Перри (Франция) – 1.03,6