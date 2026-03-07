  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Анттола, Ингебригтсен, Странд и Бенум выиграли классические «разделки» на 10 км
1

Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Анттола, Ингебригтсен, Странд и Бенум выиграли классические «разделки» на 10 км

Лыжники Анттола и Ингебригтсен выиграли разделки на молодежном чемпионате мира.

6 и 7 марта на чемпионате мира по лыжам среди юниоров и молодежи в Норвегии прошли классические «разделки» на 10 км.

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет)

Лиллехаммер, Норвегия

10 км, раздельный старт, классический стиль

Юниоры

1. Леопольд Странд (Норвегия) – 23.33,7

2. Даниэль Педрандзини (Италия) – 29,6

3. Турьюс Магнус Харбу (Норвегия) – 32,2

Юниорки

1. Ингрид Воллан Бенум (Норвегия) – 27.23,6

2. Хайди Бухер (Австрия) – 28,6

3. Туве Норгрен (Швеция) – 35,3

Мужчины (до 23 лет)

1. Нико Анттола (Финляндия) – 24.23,0

2. Каспер Квам Гриндхаген (Норвегия) – 30,8

3. Антон Гран (Швеция) – 39,2

Женщины (до 23 лет)

1. Ева Ингебригтсен (Норвегия) – 28.43,2

2. Марина Келин (Швейцария) – 32,8

3. Леони Перри (Франция) – 1.03,6

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет)
logoсборная Швеции жен
logoНико Анттола
Хайди Бухер
Антон Гран
logoлыжные гонки
logoсборная Финляндии
logoюниорская сборная Норвегии
logoсборная Норвегии
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoсборная Франции жен
logoсборная Швеции
Ева Ингебригтсен
сборная Швейцарии жен
logoсборная Австрии жен
Леопольд Странд
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
все победители выиграли с большим преимуществом!
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Багиян: «Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн»
сегодня, 14:07
Пантрина о возможном участии в международных стартах: «Сначала надо в России показать, на что я способна. Мне важно понимать, что я достойна этого»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 10-я с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами
сегодня, 13:57
Ворончихина и Бугаев не финишировали в суперкомбинации на Паралимпиаде
сегодня, 13:41
Коростелев и Непряева пропустят спринт на этапе Кубка мира в Драммене
сегодня, 13:36
🥇 Лыжница Анастасия Багиян победила в спринте на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:07
Лыжник Голубков о невыходе в финал спринта на Паралимпиаде: «Прозевал свой старт. Думал, что каждый стартует через 30 секунд, а оказалось – через 15»
сегодня, 11:42
Елена Вяльбе: «Большунов подошел к чемпионату России в своей лучшей форме в этом сезоне. Думаю, Саша должен быть доволен»
сегодня, 09:39
Михаил Дегтярев: «Атмосфера на Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов»
сегодня, 08:46
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
8 марта, 14:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 13-е место
8 марта, 14:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем