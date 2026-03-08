  • Спортс
258

❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл коньковый масс-старт на 50 км, Мельниченко – 2-й, Семяшкин – 3-й

Большунов выиграл марафон на 50 км на чемпионате России.

Александр Большунов победил в масс-старте на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

50 км, масс-старт, свободный стиль

1. Александр Большунов – 2:15.52,5

2. Андрей Мельниченко – 40,3

3. Евгений Семяшкин – 41,2

4. Александр Ившин – 41,3

5. Сергей Ардашев – 1.47,4

6. Никита Родионов – 1.47,8

7. Дмитрий Жуль – 2.11,4

8. Павел Соловьев – 3.05,9

9. Виктор Иванов – 3.15,0

10. Григорий Соколов – 3.33,3

11. Евгений Белов – 3.43,2

12. Максим Зубцов – 4.28,2

13. Кирилл Кочегаров – 4.54,3

14. Иван Якимушкин – 5.21,2

15. Денис Спицов – 5.25,3

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Как вообще можно думать и предполагать, что лучший лыжник России за последние 10 лет это не Большунов? Независимо от его ужасного характера и воспитания) Вы можете его не любить, но пытаться принизить его силу глупо. И конечно, на мире Большунов бы был топ3)
Как вообще можно думать и предполагать, что лучший лыжник России за последние 10 лет это не Большунов? Независимо от его ужасного характера и воспитания) Вы можете его не любить, но пытаться принизить его силу глупо. И конечно, на мире Большунов бы был топ3)
Боюсь, что не только последние 10 лет, а вообще у нас такого больше и не будет. И надо же, что именно на его лучшие годы пришло отстранение.
Боюсь, что не только последние 10 лет, а вообще у нас такого больше и не будет. И надо же, что именно на его лучшие годы пришло отстранение.
Да, очень больно и несправедливо
Как же красиво бежит Большунов, одно удовольствие смотреть за техникой хода. И всякие клоуны еще говорили, что он бы на ОИ двадцатые места занимал
Как же красиво бежит Большунов, одно удовольствие смотреть за техникой хода. И всякие клоуны еще говорили, что он бы на ОИ двадцатые места занимал
Тридцатые 😆
Опять Большунов победил? Да что ж такое то... сбитый летчик, завистливый неврастеник, не лучший и не подготовленный и.... опять первый.... а где молодая шпана что должна была его закопать в снег? Все эти большеротые говорливые политкорректные? Сзади? Да как же так получилось?
Опять Большунов победил? Да что ж такое то... сбитый летчик, завистливый неврастеник, не лучший и не подготовленный и.... опять первый.... а где молодая шпана что должна была его закопать в снег? Все эти большеротые говорливые политкорректные? Сзади? Да как же так получилось?
+
Опять Большунов победил? Да что ж такое то... сбитый летчик, завистливый неврастеник, не лучший и не подготовленный и.... опять первый.... а где молодая шпана что должна была его закопать в снег? Все эти большеротые говорливые политкорректные? Сзади? Да как же так получилось?
Сдулись во главе с Ардашевым, лыжи виноваты! 😏
Вот он король лыж! Великий Большунов!!!! Можно как угодно о носиться к нему , как к человеку , но спортсмен он. великий!!! Вот кто дал бы бой Клэбо на Играх, от того обиднее! Надеюсь. откроют международку и он еще покажет всем, кто в доме хозяин !
А соринцы по-прежнему уверены, что Ардашев не слабее Большунова
А соринцы по-прежнему уверены, что Ардашев не слабее Большунова
Марафон главная гонка-все показал, кто король!!
Какой ужас, Большунов победил с явным отрывом) Ну, сейчас Савелий скажет, или кто-то там, что это уровень 20-30 мест на кубке мира😂😂😂

САНЯ - ЧЕМПИОН!!!
Какой ужас, Большунов победил с явным отрывом) Ну, сейчас Савелий скажет, или кто-то там, что это уровень 20-30 мест на кубке мира😂😂😂 САНЯ - ЧЕМПИОН!!!
Марафон очень интересный получился, а Большунов гроссмейстерски его провёл и красиво всем привёз, очень рад за него. Но я не понимаю, почему фаны Большунова не могут просто за него порадоваться, не обосрав других наших лыжников? Какая-то дичь в комментариях
Марафон очень интересный получился, а Большунов гроссмейстерски его провёл и красиво всем привёз, очень рад за него. Но я не понимаю, почему фаны Большунова не могут просто за него порадоваться, не обосрав других наших лыжников? Какая-то дичь в комментариях
Ну это в какой-то мере защитная реакция, слишком здесь любят после поражений Большунова (к которым относят всё, кроме 1-го места) позубоскалить, вот некоторые и считают должным так сказать "ответить", из-за чего зачастую перебарщивают.
Хотя стоит отметить, что сами лыжники, включая самого Большунова, Коростелёва, Волкова, тоже иногда подливают масла в огонь своими высказываниями.
На полтиннике и рядом никто не стоял ( не лежал , не сидел) с Большуновым, мощь!!!
В один миг накинул всем 30 секунд....... 🤯
На полтиннике и рядом никто не стоял ( не лежал , не сидел) с Большуновым, мощь!!! В один миг накинул всем 30 секунд....... 🤯
Комментарий скрыт
На Сахалине по свежему снегу, внук не выше 20х мест!!!
Немотивированный Болле в одну калитку унижает всех, страшно представить какой результат был бы в прайме
Болле велик, хейтерам - страдать
Вот он уровень дистанционщика, а не внучок, который прорюкзачил за Нюгентом олимпийский марафон
Вот он уровень дистанционщика, а не внучок, который прорюкзачил за Нюгентом олимпийский марафон
Да ладно вам, они все трое постоянно менялись
Да ладно вам, они все трое постоянно менялись
Если Вы про олимпийский марафон,то нет,там всю гонку Нюнгент и Иверсен первыми шли,Клэбо только в конце начал становиться первым
