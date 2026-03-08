❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл коньковый масс-старт на 50 км, Мельниченко – 2-й, Семяшкин – 3-й
Большунов выиграл марафон на 50 км на чемпионате России.
Александр Большунов победил в масс-старте на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Мужчины
50 км, масс-старт, свободный стиль
1. Александр Большунов – 2:15.52,5
2. Андрей Мельниченко – 40,3
3. Евгений Семяшкин – 41,2
4. Александр Ившин – 41,3
5. Сергей Ардашев – 1.47,4
6. Никита Родионов – 1.47,8
7. Дмитрий Жуль – 2.11,4
8. Павел Соловьев – 3.05,9
9. Виктор Иванов – 3.15,0
10. Григорий Соколов – 3.33,3
11. Евгений Белов – 3.43,2
12. Максим Зубцов – 4.28,2
13. Кирилл Кочегаров – 4.54,3
14. Иван Якимушкин – 5.21,2
15. Денис Спицов – 5.25,3
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
САНЯ - ЧЕМПИОН!!!
Хотя стоит отметить, что сами лыжники, включая самого Большунова, Коростелёва, Волкова, тоже иногда подливают масла в огонь своими высказываниями.
В один миг накинул всем 30 секунд....... 🤯