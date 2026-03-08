❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл коньковый масс-старт на 50 км, Мельниченко – 2-й, Семяшкин – 3-й

Большунов выиграл марафон на 50 км на чемпионате России.

Александр Большунов победил в масс-старте на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

50 км, масс-старт, свободный стиль

1. Александр Большунов – 2:15.52,5

2. Андрей Мельниченко – 40,3

3. Евгений Семяшкин – 41,2

4. Александр Ившин – 41,3

5. Сергей Ардашев – 1.47,4

6. Никита Родионов – 1.47,8

7. Дмитрий Жуль – 2.11,4

8. Павел Соловьев – 3.05,9

9. Виктор Иванов – 3.15,0

10. Григорий Соколов – 3.33,3

11. Евгений Белов – 3.43,2

12. Максим Зубцов – 4.28,2

13. Кирилл Кочегаров – 4.54,3

14. Иван Якимушкин – 5.21,2

15. Денис Спицов – 5.25,3

