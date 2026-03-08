🥉 Лыжи. Кубок мира. Коростелев взял бронзу в классической «разделке» на 10 км, Клэбо победил, Нюэнгет – 2-й

Коростелев завоевал бронзу в классической «разделке» на 10 км на Кубке мира.

Российский лыжник Савелий Коростелев стал третьим в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. Победил норвежец Йоханнес Клэбо. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 7-й этап Лахти, Финляндия Мужчины 10 км, классический стиль, раздельный старт 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 23.22,6 2. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 22,1 3. Савелий Коростелев (Россия) – 33,9 4. Арси Руусканен (Финляндия) – 40,9 5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 43,8 6. Элиа Барп (Италия) – 46,8 7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 52,4 8. Вилле Ахонен (Финляндия) – 53,4 9. Давиде Грац (Италия) – 53,9 10. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 55,2 11. Беньямин Мозер (Австрия) – 55,6 12. Уго Лапалю (Франция) – 56,8 13. Тео Шели (Франция) – 56,9 14. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 59,2 15. Гас Шумахер (США) – 59,4 Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти