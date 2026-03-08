🥉 Лыжи. Кубок мира. Коростелев взял бронзу в классической «разделке» на 10 км, Клэбо победил, Нюэнгет – 2-й
Российский лыжник Савелий Коростелев стал третьим в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. Победил норвежец Йоханнес Клэбо.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
7-й этап
Лахти, Финляндия
Мужчины
10 км, классический стиль, раздельный старт
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 23.22,6
2. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 22,1
3. Савелий Коростелев (Россия) – 33,9
4. Арси Руусканен (Финляндия) – 40,9
5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 43,8
6. Элиа Барп (Италия) – 46,8
7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 52,4
8. Вилле Ахонен (Финляндия) – 53,4
9. Давиде Грац (Италия) – 53,9
10. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 55,2
11. Беньямин Мозер (Австрия) – 55,6
12. Уго Лапалю (Франция) – 56,8
13. Тео Шели (Франция) – 56,9
14. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 59,2
15. Гас Шумахер (США) – 59,4
🥳🎉👏🍾
И Савелий, и Даша просто огонь!
Кто там звал Савелия приезжать что-то доказывать на КР? Отдыхайте 😂
Будет первая медаль
От лица всех женщин, спасибо за подарок, Сава❤️🤍
Лучший лыжник России Коростелев.
Это прямо сейчас, а не только по прежним достижениям.