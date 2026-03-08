  • Спортс
🥉 Лыжи. Кубок мира. Коростелев взял бронзу в классической «разделке» на 10 км, Клэбо победил, Нюэнгет – 2-й

Коростелев завоевал бронзу в классической «разделке» на 10 км на Кубке мира.

Российский лыжник Савелий Коростелев стал третьим в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. Победил норвежец Йоханнес Клэбо.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

7-й этап

Лахти, Финляндия

Мужчины

10 км, классический стиль, раздельный старт

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 23.22,6

2. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 22,1

3. Савелий Коростелев (Россия) – 33,9

4. Арси Руусканен (Финляндия) – 40,9

5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 43,8

6. Элиа Барп (Италия) – 46,8

7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 52,4

8. Вилле Ахонен (Финляндия) – 53,4

9. Давиде Грац (Италия) – 53,9

10. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 55,2

11. Беньямин Мозер (Австрия) – 55,6

12. Уго Лапалю (Франция) – 56,8

13. Тео Шели (Франция) – 56,9

14. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 59,2

15. Гас Шумахер (США) – 59,4

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

Лучшего российского лыжника, Савелия Коростелева, поздравляем с первым подиумом на кубке мира. Ждал этого, честно, классный он парень.
🥳🎉👏🍾
Лучшего российского лыжника, Савелия Коростелева, поздравляем с первым подиумом на кубке мира. Ждал этого, честно, классный он парень. 🥳🎉👏🍾
Сан-Саныч лучший. Забыл как в 2020 году радовался его победам?
Сан-Саныч лучший. Забыл как в 2020 году радовался его победам?
В своём колхозе он лучший после Серёги Ардашева )
Ну всё, первый подиум у Коростелева, засчитываем за поздравление женщин с 8 марта :))
Ну всё, первый подиум у Коростелева, засчитываем за поздравление женщин с 8 марта :))
Барпа поздравил
Охтыжёшкинпень, какие сегодня гонки крутые!
И Савелий, и Даша просто огонь!
Наконец подиум, поздравляю Коростелёва, очень хорошая гонка у него получилась. Какая картина была бы с полноценным допуском всех наших.
Наконец подиум, поздравляю Коростелёва, очень хорошая гонка у него получилась. Какая картина была бы с полноценным допуском всех наших.
И Даша и Сава сегодня порадовали и обнадежили на будущий сезон. Поработают над техникой спусков, над ускорениями и будут бороться за медали каждую дистанционную гонку в следующем сезоне. А пока ждем марафон в Хольменколлене. Поздравляю всех болельщиков, любимых дам в особенности!
И Даша и Сава сегодня порадовали и обнадежили на будущий сезон. Поработают над техникой спусков, над ускорениями и будут бороться за медали каждую дистанционную гонку в следующем сезоне. А пока ждем марафон в Хольменколлене. Поздравляю всех болельщиков, любимых дам в особенности!
По ходу в следующем году им опять одним бегать.Денисову только дали нейтральный статус .остальным нет.Пока бан не снимут мало кому дадут
Коростелева с первой медалью! Круто. Поздравляю.
Забронзовел, забронзовел Савелий! Уже в элите мировых лыж. Красавчег!
Стоило пропустить гонку, а тут такое!
Кто там звал Савелия приезжать что-то доказывать на КР? Отдыхайте 😂
Стоило пропустить гонку, а тут такое! Кто там звал Савелия приезжать что-то доказывать на КР? Отдыхайте 😂
Да, не надо его трогать, пусть в Европе сидит. Жаль только в Америку не поедут
Стоило пропустить гонку, а тут такое! Кто там звал Савелия приезжать что-то доказывать на КР? Отдыхайте 😂
И я пропустила 😹
Ураааа
Будет первая медаль
От лица всех женщин, спасибо за подарок, Сава❤️🤍
Лучший лыжник мира Клэбо.
Лучший лыжник России Коростелев.
Это прямо сейчас, а не только по прежним достижениям.
