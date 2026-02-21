Конькобежка Семенова о масс-старте на Олимпиаде: «Тяжело предугадать поведение соперниц, и у меня это немного не получилось»

Конькобежка Анастасия Семенова оценила свое выступление на Олимпиаде-2026.

Российская конькобежка Анастасия Семенова оценила свое выступление на Олимпиаде-2026 в Милане.

21-летняя Семенова выбыла в полуфинале масс-старта. Золото в итоге завоевала Марейке Груневауд из Нидерландов.

«Насчет того, что стоило приехать попозже – это, наверное, да. Три недели здесь и вправду долго. Мы приехали сюда с Ксенией Коржовой, она здесь до сих пор. С начала Олимпиады я ее поддерживала, потом она меня. Целью поездки за три недели до старта была такой, чтобы не быть здесь по одному, что еще бы тяжелее было для меня как минимум», – рассказала Семенова.

По словам Семеновой, она пыталась угадать с выходом на пик формы, что было тяжело к конкретным датам.

«Надеюсь, что мне это удалось. Масс-старт – это не показатель, тут больше элемент неожиданности, нежели твои физические данные. Несколько раз девчонки чуть не падали. В такие моменты становится страшно, особенно если падают под тебя и ты улетаешь вместе с ними. Пока таких ситуаций, когда меня сбивали, не было.

Тяжело предугадать поведение соперниц, и у меня это немного не получилось. Главная проблема была в том, что я не смогла рассчитать поведение противниц вокруг и сама наошибалась. Нужно было по-другому расставить акценты на масс-старте: в трех полуфинишах и в финальном финише надо было вести себя по-другому и не расплескиваться.

В полуфинале Игр люди бегут так, как будто это финал, поскольку по-другому не отобраться. Поэтому там нет возможности не выложиться на максимум. Если бы я отобралась, у меня 30 минут и одеваться на следующий масс-старт, а ты уже выплеснулся», – сказала российская спортсменка.