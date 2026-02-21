Польская шорт-трекистка Селье получила травму в забеге на 1500 м на Олимпиаде. У нее отек глаза и рассечение щеки

Польская шорт-трекистка Селье получила травму в забеге на Олимпиаде.

Польская шорт-трекистка Камила Селье серьезно пострадала во время завала в забеге на 1500 м на Олимпийских играх в Милане.

В результате столкновения конек соперницы попал Селье в лицо.

Спортсменку унесли со льда на носилках, чтобы оказать первую помощь.

Пресс-атташе сборной Польши сообщил , что у Селье сильный отек глаза, порез на щеке и повреждена скуловая кость.

ФОТО: скриншот трансляции Okko.