Фото
25

Польская шорт-трекистка Селье получила травму в забеге на 1500 м на Олимпиаде. У нее отек глаза и рассечение щеки

Польская шорт-трекистка Селье получила травму в забеге на Олимпиаде.

Польская шорт-трекистка Камила Селье серьезно пострадала во время завала в забеге на 1500 м на Олимпийских играх в Милане.

В результате столкновения конек соперницы попал Селье в лицо.

Спортсменку унесли со льда на носилках, чтобы оказать первую помощь.

Пресс-атташе сборной Польши сообщил, что у Селье сильный отек глаза, порез на щеке и повреждена скуловая кость.

ФОТО: скриншот трансляции Okko.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Камила Селье
травмы
logoсборная Польши жен
logoОлимпиада-2026
шорт-трек
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я не понимаю, как до сих пор в шорт-треке нет обязательной полной защиты лица и шеи?! Даже хоккеистов обязали использовать защиту шеи. А тут не коньки, а какие-то мачете, которые тебя разрезать могут пополам.
Господи, надеюсь, с глазом все хорошо у полячки!
Ответ Min_Lil
Я не понимаю, как до сих пор в шорт-треке нет обязательной полной защиты лица и шеи?! Даже хоккеистов обязали использовать защиту шеи. А тут не коньки, а какие-то мачете, которые тебя разрезать могут пополам. Господи, надеюсь, с глазом все хорошо у полячки!
+++
Ответ Min_Lil
Я не понимаю, как до сих пор в шорт-треке нет обязательной полной защиты лица и шеи?! Даже хоккеистов обязали использовать защиту шеи. А тут не коньки, а какие-то мачете, которые тебя разрезать могут пополам. Господи, надеюсь, с глазом все хорошо у полячки!
В хоккее защиту шеи ввели после травмы игрока. Может, и тут теперь подумают
Дай бог, чтобы глаз цел остался. Здоровья спортсменке!
Ответ Дамир Костров
Дай бог, чтобы глаз цел остался. Здоровья спортсменке!
С глазом всё нормально.
Правила безопасности "пишутся кровью" - что-то придумают, почему бы не визоры, как у хоккеистов
Ответ Ганс-Христиан Рынбаев
Правила безопасности "пишутся кровью" - что-то придумают, почему бы не визоры, как у хоккеистов
да странно, но малышка VELZEBOER Xandra бегает в маске
Ответ Ганс-Христиан Рынбаев
Правила безопасности "пишутся кровью" - что-то придумают, почему бы не визоры, как у хоккеистов
Лучше "гало" как в Ф1.
Жестко. Может стоит подумать о шлемах как у саночников?
В повторе выглядело максимально страшно. Конек на скорости полоснул по щеке и в сантиметрах от глаза прошел
В хоккее кому-то по горлу лезвием попадали
Ответ Илья Александров_1116468028
В хоккее кому-то по горлу лезвием попадали
Было дело, помер он даже. Тот шорт-трекист из Австралии, который случайно победил в 2002, тоже так пострадал, но выжил.
Коньки/шорт-трек в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Семенова: «Поездка на Олимпиаду стала для меня большим опытом»
вчера, 11:12
Экс-российский конькобежец Семирунний будет знаменосцем Польши на закрытии Олимпиады-2026. Он стал серебряным призером Игр
22 февраля, 15:10
«Нужно ли это ребятам? Не вижу такой необходимости». Журова об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады
22 февраля, 10:30
Шорт-трекистка Селье, получившая порез лица коньком, выложила фото из больницы: «Просто хотела сообщить, что у меня все неплохо»
22 февраля, 09:15Фото
Семирунний о переходе в сборную Польши: «С родителями виделся 1,5 года назад. Но сделанный мной выбор — на сто процентов лучше для спортивной карьеры»
22 февраля, 06:51
Конькобежка Семенова о масс-старте на Олимпиаде: «Тяжело предугадать поведение соперниц, и у меня это немного не получилось»
21 февраля, 17:45
Олимпиада-2026. Коньки. Россиянка Семенова выбыла в полуфинале масс-старта, Груневауд взяла золото, Блондин – 2-я, Манганелло – 3-я, Лоллобриджида – 4-я
21 февраля, 16:38
Конькобежец Торуп принес Дании вторую в истории медаль зимних Олимпийских игр. Предыдущую завоевали в 1998-м
21 февраля, 16:38
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Бергсма победил в масс-старте, Торуп – 2-й, Джованнини – 3-й, Штольц – 4-й
21 февраля, 15:56
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ким Гил Ли выиграла золото на дистанции 1500 м, Чхве Мин Джон – 2-я, Стоддард – 3-я
20 февраля, 21:26
Ко всем новостям
Последние новости
Конькобежка Лердам показала, ради чего приехала на Олимпиаду – пришла с медалью к символу турнира!
19 февраля, 09:09ВидеоСпортс"
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Рекомендуем