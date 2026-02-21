Польская шорт-трекистка Селье получила травму в забеге на 1500 м на Олимпиаде. У нее отек глаза и рассечение щеки
Польская шорт-трекистка Селье получила травму в забеге на Олимпиаде.
Польская шорт-трекистка Камила Селье серьезно пострадала во время завала в забеге на 1500 м на Олимпийских играх в Милане.
В результате столкновения конек соперницы попал Селье в лицо.
Спортсменку унесли со льда на носилках, чтобы оказать первую помощь.
Пресс-атташе сборной Польши сообщил, что у Селье сильный отек глаза, порез на щеке и повреждена скуловая кость.
ФОТО: скриншот трансляции Okko.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Господи, надеюсь, с глазом все хорошо у полячки!