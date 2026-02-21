Олимпиада-2026. Коньки. Россиянка Семенова выбыла в полуфинале масс-старта, Груневауд взяла золото, Блондин – 2-я, Манганелло – 3-я, Лоллобриджида – 4-я

Груневауд выиграла конькобежный масс-старт на ОИ, россиянка Семенова не в финале.

Российская конькобежка Анастасия Семенова выбыла в полуфинале масс-старта на Олимпиаде-2026 в Милане. Золото в финале завоевала Марейке Груневауд из Нидерландов. Олимпиада-2026 Милан, Италия Конькобежный спорт Масс-старт, женщины 1. Марейке Груневауд (Нидерланды) 2. Ивани Блондин (Канада) 3. Миа Манганелло (США) 4. Франческа Лоллобриджида (Италия) 5. Валери Мальте (Канада) 6. Кейтлин Макгрегор (Швейцария) Анастасия Семенова (Россия) выбыла в полуфинале.