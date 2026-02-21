Олимпиада-2026. Коньки. Россиянка Семенова выбыла в полуфинале масс-старта, Груневауд взяла золото, Блондин – 2-я, Манганелло – 3-я, Лоллобриджида – 4-я
Груневауд выиграла конькобежный масс-старт на ОИ, россиянка Семенова не в финале.
Российская конькобежка Анастасия Семенова выбыла в полуфинале масс-старта на Олимпиаде-2026 в Милане.
Золото в финале завоевала Марейке Груневауд из Нидерландов.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Конькобежный спорт
Масс-старт, женщины
1. Марейке Груневауд (Нидерланды)
2. Ивани Блондин (Канада)
3. Миа Манганелло (США)
4. Франческа Лоллобриджида (Италия)
5. Валери Мальте (Канада)
6. Кейтлин Макгрегор (Швейцария)
Анастасия Семенова (Россия) выбыла в полуфинале.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ВОТ ЭТО РЖАКА В МУЖСКОМ В ФИНАЛЕ. ЙОРИК ПРОСТО КРАСАВЕЦ
ВОТ ЭТО РЖАКА В МУЖСКОМ В ФИНАЛЕ. ЙОРИК ПРОСТО КРАСАВЕЦ
Я групповую гонку смотрел раз третий или четвертый в жизни. Что это было?🤣🤣🤣
ВОТ ЭТО РЖАКА В МУЖСКОМ В ФИНАЛЕ. ЙОРИК ПРОСТО КРАСАВЕЦ
Почти Йорик Бернисон)
Это единственный вид конькобежной программы, где не нужно быть быстрее всех - нужно быть хитрее всех.
Это единственный вид конькобежной программы, где не нужно быть быстрее всех - нужно быть хитрее всех.
Не совсем верно_ нужен очень сильный стремительный финиш и Марайке им владеет на все 100 метров за 100 надо начинать спуртовать
Бергсма просто рок-звезда, не иначе
еще одно голландское золото, мама родная
Нидерланды выиграли в коньках и шорт-треке больше, чем норвежцы в лыжах, но никого это не волнует, никто не подвывает про доминацию и прочую фигню)))
Настя Семёнова по жеребьёвке попала во второй полуфинал. Побежит вместе с Грёневолд, Блонден, Лоллобриджидой, сильной американкой Сандрой Майерс. В финал выйдут первые восемь конькобежек. Будет сложно, но Грёневолд и Блонден наверняка рассчитывают на свой ураганный финишный спурт, поэтому, вероятно, отпустят отрыв, в котором вполне может оказаться Анастасия. Для Насти выход в финал реален (по очкам, заработанным на промежуточных финишах). Главное не ошибиться тактически. И не упасть, что в масс-старте происходит довольно часто.
Нидерланды на одних коньках подбираются к топ3 общего медального зачета.
Нидерланды на одних коньках подбираются к топ3 общего медального зачета.
Уже подобрались_ пускай Гуляев учится как надо работать
Наш Просвирнов серебро взял. Красава!
Масс-старт классно смотрится, зрелищно
А какой смысл в этих очках промежуточных будет в финале?
А какой смысл в этих очках промежуточных будет в финале?
Очки престижа)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем