  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Олимпиада-2026. Коньки. Россиянка Семенова выбыла в полуфинале масс-старта, Груневауд взяла золото, Блондин – 2-я, Манганелло – 3-я, Лоллобриджида – 4-я
75

Олимпиада-2026. Коньки. Россиянка Семенова выбыла в полуфинале масс-старта, Груневауд взяла золото, Блондин – 2-я, Манганелло – 3-я, Лоллобриджида – 4-я

Груневауд выиграла конькобежный масс-старт на ОИ, россиянка Семенова не в финале.

Российская конькобежка Анастасия Семенова выбыла в полуфинале масс-старта на Олимпиаде-2026 в Милане.

Золото в финале завоевала Марейке Груневауд из Нидерландов.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Конькобежный спорт

Масс-старт, женщины

1. Марейке Груневауд (Нидерланды)

2. Ивани Блондин (Канада)

3. Миа Манганелло (США)

4. Франческа Лоллобриджида (Италия)

5. Валери Мальте (Канада)

6. Кейтлин Макгрегор (Швейцария)

Анастасия Семенова (Россия) выбыла в полуфинале.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoФранческа Лоллобриджида
logoсборная Канады жен
logoсборная Нидерландов жен
logoВалери Мальте
logoИвани Блондин
logoОлимпиада-2026
logoЙой Бене
масс-старт (конькобежный спорт)
результаты
сборная Италии жен
logoМарейке Груневауд
logoАнастасия Семенова
logoМиа Манганелло
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ВОТ ЭТО РЖАКА В МУЖСКОМ В ФИНАЛЕ. ЙОРИК ПРОСТО КРАСАВЕЦ
Ответ SlanselaP
ВОТ ЭТО РЖАКА В МУЖСКОМ В ФИНАЛЕ. ЙОРИК ПРОСТО КРАСАВЕЦ
Я групповую гонку смотрел раз третий или четвертый в жизни. Что это было?🤣🤣🤣
Ответ SlanselaP
ВОТ ЭТО РЖАКА В МУЖСКОМ В ФИНАЛЕ. ЙОРИК ПРОСТО КРАСАВЕЦ
Почти Йорик Бернисон)
Это единственный вид конькобежной программы, где не нужно быть быстрее всех - нужно быть хитрее всех.
Ответ Frank Underwood
Это единственный вид конькобежной программы, где не нужно быть быстрее всех - нужно быть хитрее всех.
Не совсем верно_ нужен очень сильный стремительный финиш и Марайке им владеет на все 100 метров за 100 надо начинать спуртовать
Бергсма просто рок-звезда, не иначе
еще одно голландское золото, мама родная
Нидерланды выиграли в коньках и шорт-треке больше, чем норвежцы в лыжах, но никого это не волнует, никто не подвывает про доминацию и прочую фигню)))
Настя Семёнова по жеребьёвке попала во второй полуфинал. Побежит вместе с Грёневолд, Блонден, Лоллобриджидой, сильной американкой Сандрой Майерс. В финал выйдут первые восемь конькобежек. Будет сложно, но Грёневолд и Блонден наверняка рассчитывают на свой ураганный финишный спурт, поэтому, вероятно, отпустят отрыв, в котором вполне может оказаться Анастасия. Для Насти выход в финал реален (по очкам, заработанным на промежуточных финишах). Главное не ошибиться тактически. И не упасть, что в масс-старте происходит довольно часто.
Нидерланды на одних коньках подбираются к топ3 общего медального зачета.
Ответ Ludas
Нидерланды на одних коньках подбираются к топ3 общего медального зачета.
Уже подобрались_ пускай Гуляев учится как надо работать
Наш Просвирнов серебро взял. Красава!
Масс-старт классно смотрится, зрелищно
А какой смысл в этих очках промежуточных будет в финале?
Ответ selso99
А какой смысл в этих очках промежуточных будет в финале?
Очки престижа)
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Бергсма победил в масс-старте, Торуп – 2-й, Джованнини – 3-й, Штольц – 4-й
21 февраля, 15:56
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Нин Чжунъянь выиграл золото на дистанции 1500 м, Штольц – 2-й, Нейс – 3-й
19 февраля, 16:42
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Семенова: «Поездка на Олимпиаду стала для меня большим опытом»
вчера, 11:12
Экс-российский конькобежец Семирунний будет знаменосцем Польши на закрытии Олимпиады-2026. Он стал серебряным призером Игр
22 февраля, 15:10
«Нужно ли это ребятам? Не вижу такой необходимости». Журова об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады
22 февраля, 10:30
Шорт-трекистка Селье, получившая порез лица коньком, выложила фото из больницы: «Просто хотела сообщить, что у меня все неплохо»
22 февраля, 09:15Фото
Семирунний о переходе в сборную Польши: «С родителями виделся 1,5 года назад. Но сделанный мной выбор — на сто процентов лучше для спортивной карьеры»
22 февраля, 06:51
Конькобежка Семенова о масс-старте на Олимпиаде: «Тяжело предугадать поведение соперниц, и у меня это немного не получилось»
21 февраля, 17:45
Конькобежец Торуп принес Дании вторую в истории медаль зимних Олимпийских игр. Предыдущую завоевали в 1998-м
21 февраля, 16:38
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Бергсма победил в масс-старте, Торуп – 2-й, Джованнини – 3-й, Штольц – 4-й
21 февраля, 15:56
Польская шорт-трекистка Селье получила травму в забеге на 1500 м на Олимпиаде. У нее отек глаза и рассечение щеки
20 февраля, 22:51Фото
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ким Гил Ли выиграла золото на дистанции 1500 м, Чхве Мин Джон – 2-я, Стоддард – 3-я
20 февраля, 21:26
Ко всем новостям
Последние новости
Конькобежка Лердам показала, ради чего приехала на Олимпиаду – пришла с медалью к символу турнира!
19 февраля, 09:09ВидеоСпортс"
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Рекомендуем