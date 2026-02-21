Конькобежец Торуп принес Дании вторую в истории медаль зимних Олимпийских игр. Предыдущую завоевали в 1998-м

Конькобежец Торуп принес Дании вторую в истории медаль зимней Олимпиады.

Конькобежец Виктор Торуп принес Дании вторую в истории страны медаль зимних Олимпийских игр.

Сегодня Торуп стал серебряным призером масс-старта на Олимпиаде-2026 в Милане.

Предыдущую медаль Дании на зимних Играх (серебро) завоевала женская сборная по керлингу в 1998 году.

Торуп – муж бывшей российской шорт-трекистки и конькобежки Софьи Просвирновой.

