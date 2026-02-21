Конькобежец Торуп принес Дании вторую в истории медаль зимних Олимпийских игр. Предыдущую завоевали в 1998-м
Конькобежец Виктор Торуп принес Дании вторую в истории страны медаль зимних Олимпийских игр.
Сегодня Торуп стал серебряным призером масс-старта на Олимпиаде-2026 в Милане.
Предыдущую медаль Дании на зимних Играх (серебро) завоевала женская сборная по керлингу в 1998 году.
Торуп – муж бывшей российской шорт-трекистки и конькобежки Софьи Просвирновой.
«В сборной Дании финансирования у меня нет». Интервью Софьи Просвирновой
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
29 комментариев
Как такое возможно? Там вообще что ли спорту внимание не уделяют? Почему такой разрыв с соседями?
Снега мало. На летних они прилично выступают для такой небольшой страны
Соняяяяя, уррраааа👏🏻👏🏻👏🏻
Просвирнов молодец
В отличие от соседей, у них несильно хорошо в зимних видах. У Исландии и того хуже дела
Жаль итальянку. Рад за Нидерланды.
Вместе с падениями Малинина этот финал самое эпичное, что было на олимпиаде.
Болел за Данию в керлинге на этих ОИ. Мадлен Дюпон выросла и стала просто магнетической милфой.
В Дании нет гор, а значит мало снега, а коньки не популярны. Зимние виды не их
