Конькобежец Торуп принес Дании вторую в истории медаль зимних Олимпийских игр. Предыдущую завоевали в 1998-м

Сегодня Торуп стал серебряным призером масс-старта на Олимпиаде-2026 в Милане.

Предыдущую медаль Дании на зимних Играх (серебро) завоевала женская сборная по керлингу в 1998 году.

Торуп – муж бывшей российской шорт-трекистки и конькобежки Софьи Просвирновой.

«В сборной Дании финансирования у меня нет». Интервью Софьи Просвирновой

Как такое возможно? Там вообще что ли спорту внимание не уделяют? Почему такой разрыв с соседями?
Снега мало. На летних они прилично выступают для такой небольшой страны
Соняяяяя, уррраааа👏🏻👏🏻👏🏻
Просвирнов молодец
В отличие от соседей, у них несильно хорошо в зимних видах. У Исландии и того хуже дела
Жаль итальянку. Рад за Нидерланды.
Вместе с падениями Малинина этот финал самое эпичное, что было на олимпиаде.
Болел за Данию в керлинге на этих ОИ. Мадлен Дюпон выросла и стала просто магнетической милфой.
В Дании нет гор, а значит мало снега, а коньки не популярны. Зимние виды не их
