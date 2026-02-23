0

Анастасия Семенова: «Поездка на Олимпиаду стала для меня большим опытом»

Конькобежка Семенова: поездка на Олимпиаду стала для меня большим опытом.

Российские конькобежки Анастасия Семенова и Ксения Коржова поделились впечатлениями от Олимпиады в Милане.

Семенова: Поездка на Олимпиаду стала для меня большим опытом. Естественно, в таком возрасте ты не ожидаешь такой возможности. И я считаю, что я и все остальные ребята постарались выполнить задачи на все 100 процентов. Отношения с другими спортсменами были прекрасными, общаемся обычно, ничего не изменилось. Что было раньше, то есть и сейчас. Все дружелюбны. Со многими спортсменами обменялись значками Олимпиады, но они пока убраны в чемодан.

Естественно, потрясающее место, новые впечатления, мы ранее там не были. Это первая поездка в Италию во взрослом возрасте в роли спортсмена. Естественно, мы запоминали все, мотали на ус, получали опыт в целом от этой поездки. Не только соревновательный, но и тренировочный в том числе. И подготовительный, и моральный, и физический. Все аспекты мы затронули.

Коржова: Мои впечатления положительные, полностью удовлетворена поездкой. Сделала выводы, и результатом, можно сказать, тоже довольна.

Семенова: У нас в этом сезоне остался только финал Кубка России по конькобежному спорту. Планируем в нем участие, после этого отдых.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
