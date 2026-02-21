⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Бергсма победил в масс-старте, Торуп – 2-й, Джованнини – 3-й, Штольц – 4-й
Нидерландский конькобежец Бергсма победил в масс-старте на Олимпиаде-2026.
Нидерландский конькобежец Йоррит Бергсма выиграл золото в масс-старте на Олимпийских играх в Милане.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Конькобежный спорт
Масс-старт, мужчины
1. Йоррит Бергсма (Нидерланды)
2. Виктор Торуп (Дания)
3. Андреа Джованнини (Италия)
4. Джордан Штольц (США)
5. Чон Чжэ Вон (Южная Корея)
6. Антуан Желина-Болье (Канада)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Долго ждать не пришлось, красавец :) слово сдержал
ну как достроют те карьеры и закончат. ;-)