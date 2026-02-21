29

⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Бергсма победил в масс-старте, Торуп – 2-й, Джованнини – 3-й, Штольц – 4-й

Нидерландский конькобежец Бергсма победил в масс-старте на Олимпиаде-2026.

Нидерландский конькобежец Йоррит Бергсма выиграл золото в масс-старте на Олимпийских играх в Милане. 

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Конькобежный спорт

Масс-старт, мужчины

1. Йоррит Бергсма (Нидерланды)

2. Виктор Торуп (Дания)

3. Андреа Джованнини (Италия)

4. Джордан Штольц (США)

5. Чон Чжэ Вон (Южная Корея)

6. Антуан Желина-Болье (Канада)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoДжордан Штольц
Барт Свингс
Сергей Бунтман
logoсборная США
logoОлимпиада-2026
Чон Чжэ Вон
сборная Бельгии
результаты
logoСтейн ван де Бунт
logoсборная Нидерландов
logoсборная Южной Кореи
logoАндреа Джованнини
масс-старт (конькобежный спорт)
logoЙоррит Бергсма
logoВиктор Торуп
29 комментариев
Я не понял - они забыли, что от них уехали 2 человека? Они вообще не пытались их догнать.
Я не понял - они забыли, что от них уехали 2 человека? Они вообще не пытались их догнать.
Тактика, думали сдохнут и их приберут, как в велоспорте обычно бывает. Но иногда отрыв выигрывает. Вот тут случился этот вариант.
"Думаете я вас не переиграю, я вас не уничтожу? Я вас переиграю, я вас уничтожу" Й. Бергсма
Серебряная медаль для Дании на ОИ-2026 - это вторая награда страны за всю историю участия Зимних Олимпийских игр (до этого было "серебро" на ОИ-1998 в женском кёрлинге).
Серебряная медаль для Дании на ОИ-2026 - это вторая награда страны за всю историю участия Зимних Олимпийских игр (до этого было "серебро" на ОИ-1998 в женском кёрлинге).
Неплохо для страны вечной осени
Выиграли просто неленивые)
Бергсма !!!.чуть ли не 20 лет между золотыми медалями. 40 лет пареньку, перспективный. Молодец!
Бергсма !!!.чуть ли не 20 лет между золотыми медалями. 40 лет пареньку, перспективный. Молодец!
Еще и во Францию поедет🤣🤣🤣
Прикольный кадр был. Торуп такой "I love you", Софочка такая " Да да🙂"))
Прикольный кадр был. Торуп такой "I love you", Софочка такая " Да да🙂"))
Да, она на удивление спокойной выгляит по сравнению с обычной реакцией родных. У чела историческая для страны фигня и рыдания, а Софья едва улыбнулась)
Да, она на удивление спокойной выгляит по сравнению с обычной реакцией родных. У чела историческая для страны фигня и рыдания, а Софья едва улыбнулась)
Как говорил И. В. Бунша "меня терзают смутные сомнения))
Вроде про Бергсму рассказывали: все сокрушался, что надо выиграть еще одну медаль и одного горностайчика для второго ребенка чтобы не подрались за него (в Олимпийской деревне не купить)

Долго ждать не пришлось, красавец :) слово сдержал
Бергсма феноменален! Муж Софьи Просвирновой - второй. Безумству храбрых поём мы оду! А Штольц - без медали.
В принципе чуваки из пелотона - молодцы - Штольца не упустили. Но есть нюанс.
Рад за Софью !!! Надеюсь теперь датская федерация коньков обратит на них внимание
Рад за Софью !!! Надеюсь теперь датская федерация коньков обратит на них внимание
так а что они могут, каток построить для этой парочки?
ну как достроют те карьеры и закончат. ;-)
