⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Бергсма победил в масс-старте, Торуп – 2-й, Джованнини – 3-й, Штольц – 4-й

Нидерландский конькобежец Бергсма победил в масс-старте на Олимпиаде-2026.

Нидерландский конькобежец Йоррит Бергсма выиграл золото в масс-старте на Олимпийских играх в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Конькобежный спорт

Масс-старт, мужчины

1. Йоррит Бергсма (Нидерланды)

2. Виктор Торуп (Дания)

3. Андреа Джованнини (Италия)

4. Джордан Штольц (США)

5. Чон Чжэ Вон (Южная Корея)

6. Антуан Желина-Болье (Канада)