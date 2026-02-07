Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»

Карла Бруни призналась, что растрогана церемонией открытия Олимпиады-2026.

Итальянская модель, экс-первая леди Франции Карла Бруни призналась, что растрогана церемонией открытия Олимпиады-2026 в Милане.

В 2006-м Бруни выносила итальянский флаг на открытии Игр в Турине.

«Было восхитительно наблюдать за церемонией открытия Милана-Кортины-2026 и перенестись на 20 лет назад – к Олимпиаде-2006 в Турине.

Насколько трогательно было видеть Витторию [Черетти] в платье от Giorgio Armani, с какой элегантностью она несла итальянский флаг. Какое удовольствие слышать, как чудесная Лаура Паузини исполняет [итальянский гимн] Fratelli d’Italia. Насколько прекрасна эта церемония открытия, такая элегантная и очень итальянская.

Горжусь, что участвовала в ней 20 лет назад. И я тронута тем, что новые поколения артистов и спортсменов показывают нам свой талант», – написала Бруни в соцсети.