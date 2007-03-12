Милена Быкова: «На Олимпиаде я еще была немного сыровата. А после нее была готова ко всему»

Российская сноубордистка Милена Быкова прокомментировала свою победу на этапе Кубка мира в Турции.

«Психологически мне было очень важно одержать эту победу. Я считаю, что была достаточно хорошо готова, чтобы успешно выступить на Олимпиаде, но проблема в том, что я не могла собраться на старте. Было волнение, пропадала уверенность, не было спортивной агрессии, которая нужна на стартах.

И хотя я заняла десятое место в Пхенчхане, я все равно была рада, так как до Игр моим лучшим результатом было десятое место на этапе Кубка мира. Это было одно из лучших моих выступлений. А уже после Олимпиады я была такой уставшей и вымотанной, что у меня не оставалось сил переживать на Кубке мира. Меня отпустило, появилась какая-то наглость. Это очень помогло.

Очень важно, что я выиграла квалификацию, это дало мне преимущество. Точно так же побеждала в Корее Ледецкая – сначала стала первой в квалификации, а потом завоевала золото. Возможно, если бы я собралась и хорошо провела первые спуски на Олимпиаде, то показала бы более хороший результат, но тогда еще я была немного сыровата. А после этого я была готова ко всему.

В женском сноуборде у России еще не было олимпийского золота. Я действительно намерена это сделать. Это возможно. Я побывала на Олимпиаде, посмотрела, что и как. Как говорится, лапку закинула. А я такой человек, который не просто стреляет, и все. Если я дохожу до какого-то уровня, то у меня это в голове уложилось, это уже мое.

Так что золото Олимпиады – моя основная цель. А еще – Хрустальный глобус, общий зачет Кубка мира. В этом году у меня заключительный юниорский чемпионат, на котором хочется завоевать золото. Я намерена», – рассказала Быкова.