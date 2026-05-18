Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России: «Возвращение на международную арену и восстановление доверия международного сообщества – главная задача от государства»
Дмитрий Свищев рассказал о своих целях на посту главы Федерации лыжного спорта и сноуборда России.
«Мы должны быть в лидерах. Повышение качества подготовки и условий, прозрачность деятельности федерации.
Стратегические цели – создание эффективной системы развития наших видов спорта, повышение качества подготовки, развитие организационного потенциала, науки, восстановление международной конкурентоспособности, восстановление международного доверия, поэтапное расширение участия в международных соревнованиях.
Возвращение на международную арену и восстановление доверия со стороны международного сообщества – главная стратегическая задача, которая поставлена руководством государства», – заявил Свищев.
Я в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут,
То ли я неадекватный.
того самого, которое Свищев чуть ли не каждый день обвиняет в том, что они русофобы и на допинге все?
ну...сработаемся ))))) они же конечно его интервью все эти 4 года не читали и не видели