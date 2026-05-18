Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России: «Возвращение на международную арену и восстановление доверия международного сообщества – главная задача от государства»

Свищев: главная задача лыжной федерации – возвращение на международную арену.

Дмитрий Свищев рассказал о своих целях на посту главы Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

«Мы должны быть в лидерах. Повышение качества подготовки и условий, прозрачность деятельности федерации.

Стратегические цели – создание эффективной системы развития наших видов спорта, повышение качества подготовки, развитие организационного потенциала, науки, восстановление международной конкурентоспособности, восстановление международного доверия, поэтапное расширение участия в международных соревнованиях.

Возвращение на международную арену и восстановление доверия со стороны международного сообщества – главная стратегическая задача, которая поставлена руководством государства», – заявил Свищев.

