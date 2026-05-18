  • Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России: «Возвращение на международную арену и восстановление доверия международного сообщества – главная задача от государства»
Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России: «Возвращение на международную арену и восстановление доверия международного сообщества – главная задача от государства»

Свищев: главная задача лыжной федерации – возвращение на международную арену.

Дмитрий Свищев рассказал о своих целях на посту главы Федерации лыжного спорта и сноуборда России. 

«Мы должны быть в лидерах. Повышение качества подготовки и условий, прозрачность деятельности федерации.

Стратегические цели – создание эффективной системы развития наших видов спорта, повышение качества подготовки, развитие организационного потенциала, науки, восстановление международной конкурентоспособности, восстановление международного доверия, поэтапное расширение участия в международных соревнованиях.

Возвращение на международную арену и восстановление доверия со стороны международного сообщества – главная стратегическая задача, которая поставлена руководством государства», – заявил Свищев.

Дмитрий Свищев стал главой объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
РИА Новости
ФЛССР (Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России)
logoДмитрий Свищев

Пипец. Минус ещё один успешный вид спорта.
Стою на асфальте,
Я в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут,
То ли я неадекватный.
возвращения доверия международного сообщества

того самого, которое Свищев чуть ли не каждый день обвиняет в том, что они русофобы и на допинге все?
ну...сработаемся ))))) они же конечно его интервью все эти 4 года не читали и не видели
Меня это тоже удивляет: о каком доверии он говорит? Почему мы должны восстанавливать? Зачем вообще лезть во враждебные отношения? Они там на продаже оружия наживаются , а мы с ними отношения выстраивать собрались
не забудь лизнуть руководству государства
Это РФ должна добиваться доверия международного сообщества? После Минских и Стамбульских соглашений, после "не расширения НАТО на восток"? Или Свищев скажет, что политика и спорт - разные вещи? Ну-ну!
Дмитрий Свищев стал главой объединенной Федерации лыжного спорта и сноуборда России
вчера, 12:29
Гендиректор ГК «Нацпроектстрой» Крапивин сменил Свищева на посту главы Федерации керлинга России
12 мая, 11:01
Вяльбе о работе со Свищевым: «Он прекрасно знает мой характер. Если что-то нужно будет отстаивать, мне все равно, что он начальник, глотку буду драть»
6 мая, 13:27
Коростелев и Непряева получат звания мастеров спорта международного класса
45 минут назад
Дегтярев об объединении лыжных федераций: «Свищеву предстоит большая работа по возвращению на международные турниры под флагом и с гимном»
вчера, 19:55
Губерниев об избрании Свищева на пост главы ФЛССР: «Человек на своем месте, справится, и все будет хорошо. Особенно когда я рядом»
вчера, 19:38
Вероника Степанова: «Скандинавы и прочие европейцы готовы костьми лечь, только бы не слышать наш гимн и не видеть флаг. Рано или поздно придется, уважаемые!»
вчера, 15:39
Коростелев об объединении лыжных федераций: «Курс правильный. Мы уже начали возвращаться на международную арену, надеюсь, тенденция продолжится»
вчера, 14:43
Легков о допуске россиян: «Верим, что FIS впереди планеты всей, пусть они скажут: «Если другие федерации могут, чем мы хуже?» Без нас лыжный спорт умирает»
вчера, 13:57
Вяльбе, Свищев, Легков, Круглов вошли в состав президиума Федерации лыжного спорта и сноуборда России
вчера, 13:18
Вяльбе об избрании Свищева на пост Федерации лыжного спорта и сноуборда России: «Поздравляем и сочувствуем»
вчера, 13:16
Дмитрий Свищев: «На конгресс FIS едем большой делегацией, потому что у всех есть свои связи, свои друзья. Надеемся, что нашу позицию услышат»
вчера, 12:46
Дмитрий Свищев стал главой объединенной Федерации лыжного спорта и сноуборда России
вчера, 12:29
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
