Дмитрий Свищев: «На конгресс FIS едем большой делегацией, потому что у всех есть свои связи, свои друзья. Надеемся, что нашу позицию услышат»

Свищев: надеемся, что FIS услышит нашу позицию.

Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев высказался об участии в конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Меньше чем через две недели полетим в Белград на конгресс FIS и надеемся, что нашу позицию услышат. Это огромная работа Минспорта, ОКР . Большая благодарность, что нас хотя бы начинают слышать.

Мы едем большой делегацией, потому что у всех есть свои связи, свои друзья. Общая работа даст свои результаты», – заявил Свищев.