Виталий Мутко: «Не сомневаемся в сочинских победах. Нет причин лишать лыжников призовых»

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о том, что решение МОК об отстранении российских лыжников не дает основания лишить этих спортсменов призовых за выступление на Олимпийских играх в Сочи-2014.

МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах Евгения Белова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову, Евгению Шаповалову и Алексея Петухова и аннулировал их результаты Сочи-2014. Россия лишилась четырех медалей — золота и серебра в марафоне, серебра в командном спринте, а также серебра в эстафете 4х10 км.

«Это попытка дискредитировать всех наших спортсменов. Но мы два года находимся под контролем иностранных организаций и продолжаем побеждать, вошли в тройку по итогам летнего сезона.

Мы не сомневаемся в их победах, поэтому нет оснований их лишать призовых, за что? Мы будем их поддерживать, и их законное право – опротестовывать решения.

Нужно пройти этот путь. Надеюсь, CAS будет рассматривать вопрос в правовом поле», – сказал Мутко

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