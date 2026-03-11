  • Спортс
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжам в Норвегии.

На этой неделе в Норвегии пройдут 8-й и 9-й этапы Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования примут Драммен и Осло.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап

Драммен, Норвегия

12 марта, четверг

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

16:00 – квалификация

18:30 – финалы

9-й этап

Осло, Норвегия

14 марта, суббота

50 км, свободный стиль, масс-старт, мужчины

12:00

50 км, свободный стиль, масс-старт, женщины

12:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап прошел в Руке в ноябре, финал состоится в Лейк-Плэсиде в марте

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
logoлыжные гонки
logoКубок мира
расписание турниров
48 комментариев
Интересный будет марафон. Как будут пересекаться на трассе мужчины с женщинами.
Ответ gerr_max
Интересный будет марафон. Как будут пересекаться на трассе мужчины с женщинами.
Никак, мужчины стартуют раньше.
Ответ Дмитрий Тясин
Никак, мужчины стартуют раньше.
4 круга вместе бежать будут. Расчёт на то, что мужики за 35 км отставание в 8 км не отыграют.
Сава дружись со спринтом. Когда, если не сейчас.
Ответ fewral
Сава дружись со спринтом. Когда, если не сейчас.
Не дано человеку. Нет взрывных качеств, от природы. Зато есть сила и выносливость. Конечно, если задастся целью, немного подсушиться и в межсезонье выполнить определенные работы, то улучшение будет. Но не кардинальное.
Жаль сезон уже заканчивается, надо насладиться культовым и легендарным Холменколленским марафоном, ну и конечно городским спринтом в Драммене. Первое что приходит при слове спринт, это сразу трасса в Драммене и длинной финишной прямой в горку.
Со снегом что ли беда?
Не понимаю такого мува со стороны FIS проводит два марафона почти одновременно, тем более в Норвегии, тем более в Мекке лыж
Ответ Фанат Сан-Марино
Со снегом что ли беда? Не понимаю такого мува со стороны FIS проводит два марафона почти одновременно, тем более в Норвегии, тем более в Мекке лыж
Ущербная ФИС продолжает вредить. Уже даже лишние 2.5 часа в год (!) не хотят тратить на женскую гонку на культовом марафоне запихав все в один день и в те же 3 часа. Потому что у вооброжаемых телезрителей нет времени смотреть 2 марафона.
Ответ Грюденфельдер
Ущербная ФИС продолжает вредить. Уже даже лишние 2.5 часа в год (!) не хотят тратить на женскую гонку на культовом марафоне запихав все в один день и в те же 3 часа. Потому что у вооброжаемых телезрителей нет времени смотреть 2 марафона.
Клоунада с их стороны, сказать нечего
Экспериментаторы )))
The men’s and women’s 50 km race are in free technique and consists of 6 laps of 8,3 km. When the
men have finished lap 2, the women will start their race in the same course.
Ангер завершил сезон на КМ, больше уже не побежит. Будет подводиться к чемпионату Швеции.
Ответ Грюденфельдер
Ангер завершил сезон на КМ, больше уже не побежит. Будет подводиться к чемпионату Швеции.
Ещё и Поромаа и Калле завершили сезон. Аминь !

Зато Мюльбак будет в Драммене , парень в Воскресенье отмолол 50 км разделкой, в Четверг спринт в Драммене а в Субботу уже Биркен побежит 54 км с рюкзаком. Эх 20 лет 😂
Кстати, а кто в курсе где Ван Сян? Тот самый китаец который на пекинской ОИ навел шороху и готов был штурмовать подиум в спринте пока не схватил дисквал. Он же в олимпийский год в Драммене даже на подиуме был.
Ответ SkiSiber
Кстати, а кто в курсе где Ван Сян? Тот самый китаец который на пекинской ОИ навел шороху и готов был штурмовать подиум в спринте пока не схватил дисквал. Он же в олимпийский год в Драммене даже на подиуме был.
Ну он же были на ОИ., занял 37е место в квалификации, и 19е в комманднике не попав в финалы. Подводился на этапах КМ выборочно , даже участвовал в чемпионате Финляндии, в премьере в Бейто в Норвегии и в Скандинавском кубке.
В Китае узкое и прагматичное мышление у руководителей, чем они недалеки от Дегтярева и ФЛГР, если провалил главный старт то будь добр исчезнуть на время. Никто ему добро на дорогие скандинавские этапы и США не даст скорее всего. Есть мысль раз ему 33 в этом году то может мы о нем больше никогда не услышим.
Ответ Грюденфельдер
Ну он же были на ОИ., занял 37е место в квалификации, и 19е в комманднике не попав в финалы. Подводился на этапах КМ выборочно , даже участвовал в чемпионате Финляндии, в премьере в Бейто в Норвегии и в Скандинавском кубке. В Китае узкое и прагматичное мышление у руководителей, чем они недалеки от Дегтярева и ФЛГР, если провалил главный старт то будь добр исчезнуть на время. Никто ему добро на дорогие скандинавские этапы и США не даст скорее всего. Есть мысль раз ему 33 в этом году то может мы о нем больше никогда не услышим.
наверное, поэтому при полутора миллиардном населении страны в футбол китайцы из рук (точнее ног) вон плохо. Потому что это надо долго развивать систему, на десятилетие вперед, чтобы было мощное поколение за поколением. Целую сборную собрать, а не подготовить одного медального спортсмена на Олимпиаду.
Норвежцы на домашний спринт навезут всяких новых лиц по домашней квоте. Хегген на их фоне уже опытный боец. Из проверенных - Амундсен, Эвенсен и Нортуг-мл.
Ну, и ГОАТ, конечно. Этот маньячит, как и в прошлом году. Видать, уже про Фалун задумался.
Эрик Валнес, увы, видимо, сезон закончил. После болезни в январе так и не оклемался. На фоне недовыздоровления уже в полуфинале ОИ вырубило. С тех пор не может даже толком тренироваться.
Надеюсь, у Харальда самочувствие лучше. А то по результатам похоже, что он тоже не в особом порядке по здоровью.
Если что, Савелий Дашу подтянет, или наоборот
Удивительно. В Южно-сахалинске разница по времени между победителями в М и Ж составила что-то порядка 15 минут.
Ответ Annelsy
Удивительно. В Южно-сахалинске разница по времени между победителями в М и Ж составила что-то порядка 15 минут.
А что удивительного? Сколько по вашему должна быть разница? На ЧР разница между Большуновым и Крупицкой 12 минут, для сравнения на прошлом холменколенском марафоне разница между Клэбо и Карлссон 13 минут
Ответ Annelsy
Удивительно. В Южно-сахалинске разница по времени между победителями в М и Ж составила что-то порядка 15 минут.
В Тронхейме 2025 женский марафон был по ещё большей каше и в итоге 27 минут разницы у мужчин лыжня была лучше.
На ОИ в ВдФ было всего 9 минут.
В среднем женщины у лидеров пятерочку бегут на 1-1.5 мин дольше. В итоге 10-15 минут среднее отставание нормально если гонки в одной локации и состояние снега похожее.
Лыжи в Telegram
