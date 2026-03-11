Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжам в Норвегии.
На этой неделе в Норвегии пройдут 8-й и 9-й этапы Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования примут Драммен и Осло.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
8-й этап
Драммен, Норвегия
12 марта, четверг
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
16:00 – квалификация
18:30 – финалы
9-й этап
Осло, Норвегия
14 марта, суббота
50 км, свободный стиль, масс-старт, мужчины
12:00
50 км, свободный стиль, масс-старт, женщины
12:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап прошел в Руке в ноябре, финал состоится в Лейк-Плэсиде в марте
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не понимаю такого мува со стороны FIS проводит два марафона почти одновременно, тем более в Норвегии, тем более в Мекке лыж
The men’s and women’s 50 km race are in free technique and consists of 6 laps of 8,3 km. When the
men have finished lap 2, the women will start their race in the same course.
Зато Мюльбак будет в Драммене , парень в Воскресенье отмолол 50 км разделкой, в Четверг спринт в Драммене а в Субботу уже Биркен побежит 54 км с рюкзаком. Эх 20 лет 😂
В Китае узкое и прагматичное мышление у руководителей, чем они недалеки от Дегтярева и ФЛГР, если провалил главный старт то будь добр исчезнуть на время. Никто ему добро на дорогие скандинавские этапы и США не даст скорее всего. Есть мысль раз ему 33 в этом году то может мы о нем больше никогда не услышим.
Ну, и ГОАТ, конечно. Этот маньячит, как и в прошлом году. Видать, уже про Фалун задумался.
Эрик Валнес, увы, видимо, сезон закончил. После болезни в январе так и не оклемался. На фоне недовыздоровления уже в полуфинале ОИ вырубило. С тех пор не может даже толком тренироваться.
Надеюсь, у Харальда самочувствие лучше. А то по результатам похоже, что он тоже не в особом порядке по здоровью.
На ОИ в ВдФ было всего 9 минут.
В среднем женщины у лидеров пятерочку бегут на 1-1.5 мин дольше. В итоге 10-15 минут среднее отставание нормально если гонки в одной локации и состояние снега похожее.