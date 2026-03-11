Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжам в Норвегии.

На этой неделе в Норвегии пройдут 8-й и 9-й этапы Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования примут Драммен и Осло.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап

Драммен, Норвегия

12 марта, четверг

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

16:00 – квалификация

18:30 – финалы

9-й этап

Осло, Норвегия

14 марта, суббота

50 км, свободный стиль, масс-старт, мужчины

12:00

50 км, свободный стиль, масс-старт, женщины

12:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап прошел в Руке в ноябре, финал состоится в Лейк-Плэсиде в марте