🥇 Горнолыжница Ворончихина победила в супергиганте на Паралимпиаде-2026. Это первое золото для сборной России

Российская горнолыжница Ворончихина завоевала золото на Паралимпиаде-2026.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина победила в супергиганте на Паралимпийских играх-2026 в Италии.

Ворончихина, выступающая в классе LW 6/8-2 (поражение части руки), показала результат 1 минута 15,60 секунды. Второе место заняла француженка Орели Ришар (+1,96), третье – шведка Эбба Орше (+2,04).

Для сборной России это первое золото на Паралимпиаде-2026. Ранее команда завоевала две бронзы, включая предыдущую медаль Ворончихиной в скоростном спуске.

Российские паралимпийцы выступают на соревнованиях с флагом страны.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Варвара Ворончихина
logoгорные лыжи
logoпаралимпийская сборная России жен
logoПаралимпийские игры
супергигант (жен)
Поздравляю! Большая умница! Наконец-то на ОИ прозвучит российский гимн, надеюсь, Варя закладывает добрую традицию, чтобы наш гимн теперь играл по нескольку раз на каждых играх!
Вот же сейчас взвоют при исполнении гимна России)
Вот же сейчас взвоют при исполнении гимна России)
Шипение и запах серы
Варвара просто наша красавица! Первое и такое нужное золото в супергиганте! Так держать! Пусть весь мир услышит гимн России!🇷🇺
Гашеку срочно скорую вызывайте, а то мало ли что с ним случится сейчас)
наш супергигант
Гимн России прозвучит!
Мои поздравления! Умница, красавица, гордость! Ребят, кто-то знает где можно посмотреть видео?
Мои поздравления! Умница, красавица, гордость! Ребят, кто-то знает где можно посмотреть видео?
В телеграмканале ТАСС спорт есть
Мои поздравления! Умница, красавица, гордость! Ребят, кто-то знает где можно посмотреть видео?
https://t.me/tass_sport/10345
Варвара умница!
Очень важное золото для России по огромному количеству причин.
Молодец! 💪👏
Даааа! Поздравляю Варвару, всю сборную России и болельщиков!
Рекомендуем