🥇 Горнолыжница Ворончихина победила в супергиганте на Паралимпиаде-2026. Это первое золото для сборной России
Российская горнолыжница Ворончихина завоевала золото на Паралимпиаде-2026.
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина победила в супергиганте на Паралимпийских играх-2026 в Италии.
Ворончихина, выступающая в классе LW 6/8-2 (поражение части руки), показала результат 1 минута 15,60 секунды. Второе место заняла француженка Орели Ришар (+1,96), третье – шведка Эбба Орше (+2,04).
Для сборной России это первое золото на Паралимпиаде-2026. Ранее команда завоевала две бронзы, включая предыдущую медаль Ворончихиной в скоростном спуске.
Российские паралимпийцы выступают на соревнованиях с флагом страны.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Очень важное золото для России по огромному количеству причин.