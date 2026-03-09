🥇 Горнолыжница Ворончихина победила в супергиганте на Паралимпиаде-2026. Это первое золото для сборной России

Российская горнолыжница Ворончихина завоевала золото на Паралимпиаде-2026.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина победила в супергиганте на Паралимпийских играх-2026 в Италии.

Ворончихина, выступающая в классе LW 6/8-2 (поражение части руки), показала результат 1 минута 15,60 секунды. Второе место заняла француженка Орели Ришар (+1,96), третье – шведка Эбба Орше (+2,04).

Для сборной России это первое золото на Паралимпиаде-2026. Ранее команда завоевала две бронзы, включая предыдущую медаль Ворончихиной в скоростном спуске.

Российские паралимпийцы выступают на соревнованиях с флагом страны.