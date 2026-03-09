  • Спортс
  • На Паралимпийских играх впервые за 12 лет прозвучал гимн России – в честь победы горнолыжницы Ворончихиной
Это произошло во время награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной, которая сегодня взяла золото в супергиганте. В честь ее победы также подняли флаг РФ.

После Сочи-2014 российские паралимпийцы выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. В 2026-м их снова допустили до Игр с флагом и другой национальной символикой.

Паралимпиада-2026 проходит в Италии. Она завершится 15 марта.

🥇«Мама, получилось!» Наше первое золото Паралимпиады – с флагом и гимном

На самом стадионе от гимна ничего не произошло. Никто не освистал, не за фукал, народ массово не покинул стадион. Стояли молча и слушали. Так что может везде стоит Россию вернуть?
Даже шапки сняли медалисты когда гимн играл.
Так то народ,а их правителей корежит от нашего гимна и флага!
Сегодня прекол. Утром заворчал, начал просыпаться, зевая телек включил, глянул че в Вк в лайве, нашёл параолимпиада Витал спорт кажется. Включаю -там комментатор орёт Варвара давай, я заинтересовался - херачила так, что не похоже на параолимпийский спорт, в итоге смотрю финиширует, привозит больше двух секунд и показывают шведку со злобной рожицей, которую она обставила. Я пожал плечами, ниче так, и вырубил телек. Так, включив телек примерно на 1,5 минуты, я стал свидетелем нашего первого за много лет олимпийского золота)))
Есть польза от ВК видео в телеке!
А я сегодня утром встал, почесал зад, сходил воды попил, пошел дальше спать. Так я не стал свидетелем нашего первого за много лет олимпийского золота
Варвара! Поздравляю тебя с победой!
Привыкнут европейцы, скоро будет десятки раз звучать.
Эту новость на главную, вместо "шоколадок". Огромное событие! Всех с победой!!
Какая красивая девушка. Варенька, ты молодец! Желаю тебе побеждать всегда и везде. Спасибо!
Браво Варвара Ворончихина! С золотой медалью Олимпиады!
Браво,до слез,как гордимся!!!умница и красавица наша
Давно забытое ощущение - флаг и гимн...
Красиво в трансляции показывали ее на фоне флага.
И весь гимн она пропела. Великолепное событие!
Вот у Варвары даже слеза навернулась от гимна страны. Как долго мы этого ждали и вот свершилось, гимн России на ОИ (паралимпийских).
