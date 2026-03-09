На Паралимпийских играх впервые за 12 лет прозвучал гимн России – в честь победы горнолыжницы Ворончихиной

На Паралимпийских играх впервые за 12 лет прозвучал гимн России.

Это произошло во время награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной, которая сегодня взяла золото в супергиганте. В честь ее победы также подняли флаг РФ.

После Сочи-2014 российские паралимпийцы выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. В 2026-м их снова допустили до Игр с флагом и другой национальной символикой.

Паралимпиада-2026 проходит в Италии. Она завершится 15 марта.

