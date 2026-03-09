  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Варвара Ворончихина: «Золото Паралимпиады я посвящаю дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу. И всей России»
10

Варвара Ворончихина: «Золото Паралимпиады я посвящаю дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу. И всей России»

Ворончихина посвятила победу на Паралимпийских играх своему дедушке и России.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина посвятила золотую медаль на Паралимпиаде-2026 своему дедушке и России.

На соревнованиях в Италии спортсменка победила в супергиганте. Ранее она также стала бронзовым призером в скоростном спуске.

«Это золото я посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу. Я надеялась сделать это раньше, в Пекине.

[Посвящаю медаль] и всей нашей стране. Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки», – сказала 23-летняя Ворончихина.

Для сборной России это первое золото на Паралимпиаде-2026.

«Мне кажется, я еще не осознала. Я просто не могла поверить, когда смотрела на табло. Вчера было очень трудно. Это была моя нелюбимая дисциплина, и на тренировках не очень хорошо себя чувствовала. Было очень волнующе ждать. Знаю всех своих конкуренток, с замиранием сердца ждала, но сегодня смогла доехать достойно», – отметила Ворончихина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
сборная России (горные лыжи)
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России жен
logoгорные лыжи
Варвара Ворончихина
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Умничка! Гордимся тобой!
Молодец! Есть первое золото России! Кое-кто из "дружественных стран" очень огорчится.
Мы все тебе благодарны, умница!
Как же непривычно, что они могут свободно посвящать медали своей стране, будучи там, не боясь санкций функционеров.
Комментарий удален модератором
Ответ Rygeek
Комментарий удален модератором
Я бы всех одной меркой не меряла. Яна Егорян или Филиппов вам чего в этом смысле сделали?
Да, и их всё-таки на других условиях допустили. Может, они тоже рады были бы по поводу соблюдения ограничений не париться, знаете ли...
Ответ Anouck
Я бы всех одной меркой не меряла. Яна Егорян или Филиппов вам чего в этом смысле сделали? Да, и их всё-таки на других условиях допустили. Может, они тоже рады были бы по поводу соблюдения ограничений не париться, знаете ли...
Филиппов тоже что-то удалял?
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
🥈 Горнолыжница Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
44 секунды назад
Александр Панжинский: «Нельзя сказать, что Большунов – лучший лыжник страны сейчас. Он один из лидеров»
27 минут назад
Панжинский о марафоне в Холменколлене: «Непряева может побороться. На мой взгляд, ее шансы на медаль даже выше, чем у Коростелева»
55 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Эвен Нортуг, Огден, Пеллегрино, Шанава, Хегген, Амундсен пробегут в квалификации спринта классическим стилем
сегодня, 11:08
Лыжи. Кубок мира. Сван, Сундлинг, Далквист, Илар, Лундгрен, Хагстрем, Шистад, Ридзек, Фендрих выступят в квалификации классического спринта
сегодня, 11:05
Филиппов об Олимпиаде: «Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны»
сегодня, 09:14
Александр Панжинский: «Колесо – совершенно неэкономичный ход, забирающий много ресурса. Без очень хорошей подготовки оно пойдет во вред»
сегодня, 08:59
Егор Сорин: «Единственное, что может победить Клэбо в данный момент – время и возраст»
сегодня, 08:42
Елена Вяльбе: «Cчитаю Пеклецову номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок»
сегодня, 06:32
Никита Филиппов: «За медаль Олимпиады обещали холодильник индейки. Пока не видел, но надеюсь, пришлют»
вчера, 20:17
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
8 марта, 14:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 13-е место
8 марта, 14:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем