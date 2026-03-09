Варвара Ворончихина: «Золото Паралимпиады я посвящаю дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу. И всей России»

Ворончихина посвятила победу на Паралимпийских играх своему дедушке и России.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина посвятила золотую медаль на Паралимпиаде-2026 своему дедушке и России.

На соревнованиях в Италии спортсменка победила в супергиганте. Ранее она также стала бронзовым призером в скоростном спуске.

«Это золото я посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу. Я надеялась сделать это раньше, в Пекине.

[Посвящаю медаль] и всей нашей стране. Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки», – сказала 23-летняя Ворончихина.

Для сборной России это первое золото на Паралимпиаде-2026.

«Мне кажется, я еще не осознала. Я просто не могла поверить, когда смотрела на табло. Вчера было очень трудно. Это была моя нелюбимая дисциплина, и на тренировках не очень хорошо себя чувствовала. Было очень волнующе ждать. Знаю всех своих конкуренток, с замиранием сердца ждала, но сегодня смогла доехать достойно», – отметила Ворончихина.