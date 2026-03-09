Российский горнолыжник Бугаев занял 4-е место в супергиганте на Паралимпиаде.

Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал четвертым в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии.

Бугаев выступал в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Он уступил 1,99 секунды победителю турнира швейцарцу Робину Кюшу.

Серебро взял американец Патрик Халгрен (+0,98), бронзу – француз Жюль Сежер (+1,47).

Бугаеву 28 лет, ранее он завоевал на Паралимпиаде-2026 бронзу в скоростном спуске.