Дмитрий Васильев: «Наши паралимпийцы зажигают и утирают нос всем антироссийским хейтерам. Подтверждается тезис, что Россия – спортивная держава»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал выдающимися результаты российских паралимпийцев.
Горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали медали на Паралимпиаде-2026 в Италии. Ворончихина принесла сборной России золото и бронзу, Бугаев – одну бронзовую награду.
«Здорово! Наши паралимпийцы зажигают и утирают нос всем этим антироссийским хейтерам. Тезис подтверждается, что Россия – спортивная держава. Паралимпийцы – мужественные люди. Несмотря на невзгоды, которые обрушились на их судьбу, они достигают выдающихся результатов в спорте. Они прославляют Россию и показывают, что спорт должен быть вне политики», – сказал Васильев.
Паралимпиада завершится 15 марта.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
спорт вне политики,Васильев вне разума
спорт вне политики,Васильев вне разума
Огонь!!!
Когда же он заткнётся🤬?
Спорт это просто спорт. Убирают нос мамаши малышам. А зажигают туристы костры. Какой же у него мусор в голове. Скорее всего, ни разу там не убирался).
В каждой бочке затычка
Ф сам раскидывается политическими лозунгами налево и направо...... как же достал уже.....
хах ну если 13е место это зажигают и утирают нос тогда дааа
Все остальные паралимпийцы такие - ну да, ну да, пошли мы на фиг.
