Дмитрий Васильев: «Наши паралимпийцы зажигают и утирают нос всем антироссийским хейтерам. Подтверждается тезис, что Россия – спортивная держава»

Дмитрий Васильев: наши паралимпийцы утирают нос всем антироссийским хейтерам.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал выдающимися результаты российских паралимпийцев.

Горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали медали на Паралимпиаде-2026 в Италии. Ворончихина принесла сборной России золото и бронзу, Бугаев – одну бронзовую награду.

«Здорово! Наши паралимпийцы зажигают и утирают нос всем этим антироссийским хейтерам. Тезис подтверждается, что Россия – спортивная держава. Паралимпийцы – мужественные люди. Несмотря на невзгоды, которые обрушились на их судьбу, они достигают выдающихся результатов в спорте. Они прославляют Россию и показывают, что спорт должен быть вне политики», – сказал Васильев.

Паралимпиада завершится 15 марта.