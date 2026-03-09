Глава ПКР Рожков: «На Играх-2026 к нам подходят руководители многих паралимпийских комитетов и поздравляют. Волонтеры, болельщики – все очень дружелюбны»

Глава ПКР рассказал, как иностранцы относятся к россиянам на Паралимпиаде-2026.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о дружелюбном отношении к сборной на Играх-2026 в Италии.

Сегодня горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной России золото в супергиганте.

«К нам подходят руководители многих национальных паралимпийских комитетов и поздравляют. Поздравляют волонтеры, болельщики, все.

Все очень дружелюбны. Вчера после парасноуборда остановились в городе – были на разрыв, все хотели с нами сфотографироваться, сказать добрые слова», – приводит слова Рожкова ТАСС.

«Это первое золото с Игр 2018 года, где наши спортсмены выступали в нейтральном статусе. Очень счастлив за Варвару. Она самая молодая спортсменка в делегации, но она давно тренируется. Делали попытку, чтобы ее допустили до Паралимпиады‑2018, но не удалось. Ее не допустили по возрасту, очень она переживала.

За это время она участвовала во многих соревнованиях, на Кубке мира перед Играми три золотые медали. Мы за нее очень рады. Тренеры проделали колоссальную работу. Для нас всех это важный день. Министр позвонил, поздравил», – цитирует Рожкова РИА Новости.