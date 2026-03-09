  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Глава ПКР Рожков: «На Играх-2026 к нам подходят руководители многих паралимпийских комитетов и поздравляют. Волонтеры, болельщики – все очень дружелюбны»
1

Глава ПКР Рожков: «На Играх-2026 к нам подходят руководители многих паралимпийских комитетов и поздравляют. Волонтеры, болельщики – все очень дружелюбны»

Глава ПКР рассказал, как иностранцы относятся к россиянам на Паралимпиаде-2026.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о дружелюбном отношении к сборной на Играх-2026 в Италии.

Сегодня горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной России золото в супергиганте.

«К нам подходят руководители многих национальных паралимпийских комитетов и поздравляют. Поздравляют волонтеры, болельщики, все.

Все очень дружелюбны. Вчера после парасноуборда остановились в городе – были на разрыв, все хотели с нами сфотографироваться, сказать добрые слова», – приводит слова Рожкова ТАСС.

«Это первое золото с Игр 2018 года, где наши спортсмены выступали в нейтральном статусе. Очень счастлив за Варвару. Она самая молодая спортсменка в делегации, но она давно тренируется. Делали попытку, чтобы ее допустили до Паралимпиады‑2018, но не удалось. Ее не допустили по возрасту, очень она переживала.

За это время она участвовала во многих соревнованиях, на Кубке мира перед Играми три золотые медали. Мы за нее очень рады. Тренеры проделали колоссальную работу. Для нас всех это важный день. Министр позвонил, поздравил», – цитирует Рожкова РИА Новости.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ПКР
Павел Рожков
logoгорные лыжи
logoпаралимпийская сборная России
Варвара Ворончихина
сборная России (горные лыжи)
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России жен
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец! Приятно читать такие новости.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
🥈 Горнолыжница Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
51 секунду назад
Александр Панжинский: «Нельзя сказать, что Большунов – лучший лыжник страны сейчас. Он один из лидеров»
27 минут назад
Панжинский о марафоне в Холменколлене: «Непряева может побороться. На мой взгляд, ее шансы на медаль даже выше, чем у Коростелева»
55 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Эвен Нортуг, Огден, Пеллегрино, Шанава, Хегген, Амундсен пробегут в квалификации спринта классическим стилем
сегодня, 11:08
Лыжи. Кубок мира. Сван, Сундлинг, Далквист, Илар, Лундгрен, Хагстрем, Шистад, Ридзек, Фендрих выступят в квалификации классического спринта
сегодня, 11:05
Филиппов об Олимпиаде: «Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны»
сегодня, 09:14
Александр Панжинский: «Колесо – совершенно неэкономичный ход, забирающий много ресурса. Без очень хорошей подготовки оно пойдет во вред»
сегодня, 08:59
Егор Сорин: «Единственное, что может победить Клэбо в данный момент – время и возраст»
сегодня, 08:42
Елена Вяльбе: «Cчитаю Пеклецову номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок»
сегодня, 06:32
Никита Филиппов: «За медаль Олимпиады обещали холодильник индейки. Пока не видел, но надеюсь, пришлют»
вчера, 20:17
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
8 марта, 14:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 13-е место
8 марта, 14:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем