CAS вынес решение по делу Йохауг. Лыжница отстранена на 18 месяцев и пропустит Олимпиаду-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу норвежской лыжницы Терезы Йохауг.

В постановлении, опубликованном на официальном сайте CAS, говорится:

«Упаковка препарата содержала информацию о всех веществах, входящих в его состав. Госпожа Йохауг не провела базовую проверку состава препарата, что привело к нарушению антидопинговых правил.

Всемирный антидопинговый кодекс в таких случаях определяет срок дисквалификации от 12 до 24 месяцев. В случае Йохауг срок дисквалификации составит 18 месяцев, начало дисквалификации — 18 октября 2016 года».

Напомним, в сентябре 2016 года Йохауг сдала положительный тест на анаболический стероид клостебол. По словам спортсменки, запрещенный препарат попал в ее организм с кремом для лечения губ.

Норвежка была дисквалифицирована на 13 месяцев. Позднее Международная федерация лыжных видов (FIS) подала апелляцию в CAS с намерением увеличить срок отстранения спортсменки.

Таким образом, Йохауг пропустит Олимпийские игры в Пхенчхане-2018.