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    CAS вынес решение по делу Йохауг. Лыжница отстранена на 18 месяцев и пропустит Олимпиаду-2018

    Теги допинг лыжные гонки FIS сборная Норвегии жен Тереза Йохауг CAS Пхенчхан-2018

    Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу норвежской лыжницы Терезы Йохауг.

    В постановлении, опубликованном на официальном сайте CAS, говорится:

    «Упаковка препарата содержала информацию о всех веществах, входящих в его состав. Госпожа Йохауг не провела базовую проверку состава препарата, что привело к нарушению антидопинговых правил.

    Всемирный антидопинговый кодекс в таких случаях определяет срок дисквалификации от 12 до 24 месяцев. В случае Йохауг срок дисквалификации составит 18 месяцев, начало дисквалификации — 18 октября 2016 года».

    Напомним, в сентябре 2016 года Йохауг сдала положительный тест на анаболический стероид клостебол. По словам спортсменки, запрещенный препарат попал в ее организм с кремом для лечения губ.

    Норвежка была дисквалифицирована на 13 месяцев. Позднее Международная федерация лыжных видов (FIS) подала апелляцию в CAS с намерением увеличить срок отстранения спортсменки.

    Таким образом, Йохауг пропустит Олимпийские игры в Пхенчхане-2018.

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