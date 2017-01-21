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    Чемпионат мира. 1/8 финала. Россия играет против Словении и другие матчи

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    Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. После завершения группового этапа определились пары 1/8 финала. Сборная России встречается со Словенией. 

    Чемпионат мира

    Франция

    Мужчины

    1/8 финала

    21 января 

    Норвегия – Македония – 34:24 (12:10)

    Франция – Исландия – 31:25 (14:13)

    Россия – Словения – 22-45

    Бразилия – Испания – 22-45

    22 января

    Беларусь – Швеция – 18-00

    Венгрия – Дания – 18-00

    Германия – Катар – 20-00

    Хорватия – Египет – 22-45

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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