Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. После завершения группового этапа определились пары 1/8 финала. Сборная России встречается со Словенией.

Чемпионат мира

Франция

Мужчины

1/8 финала

21 января

Норвегия – Македония – 34:24 (12:10)

Франция – Исландия – 31:25 (14:13)

Россия – Словения – 22-45

Бразилия – Испания – 22-45

22 января

Беларусь – Швеция – 18-00

Венгрия – Дания – 18-00

Германия – Катар – 20-00

Хорватия – Египет – 22-45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.