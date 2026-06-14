Константин Игропуло выиграл гандбольную Лигу чемпионов как тренер «Барселоны»

Российский тренер Игропуло выиграл гандбольную Лигу чемпионов с «Барселоной».

Экс-гандболист сборной России Константин Игропуло в качестве тренера выиграл Лигу чемпионов вместе с «Барселоной».

В финале испанская команда обыграла немецкий «Фюксе» (37:34). Бронзовым призером стал немецкий «Магдебург» – после победы над «Ольборгом» из Дании (32:26). Все встречи проходили в Кельне.

Игропуло с 2022-го входит в штаб «Барселоны» в качестве помощника главного тренера – Карлоса Ортеги. В том же году россиянин завершил спортивную карьеру.

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