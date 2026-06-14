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  4. Константин Игропуло выиграл гандбольную Лигу чемпионов как тренер «Барселоны»

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Константин Игропуло выиграл гандбольную Лигу чемпионов как тренер «Барселоны»
Российский тренер Игропуло выиграл гандбольную Лигу чемпионов с «Барселоной».

Экс-гандболист сборной России Константин Игропуло в качестве тренера выиграл Лигу чемпионов вместе с «Барселоной».

В финале испанская команда обыграла немецкий «Фюксе» (37:34). Бронзовым призером стал немецкий «Магдебург» – после победы над «Ольборгом» из Дании (32:26). Все встречи проходили в Кельне.

Игропуло с 2022-го входит в штаб «Барселоны» в качестве помощника главного тренера – Карлоса Ортеги. В том же году россиянин завершил спортивную карьеру.

«Выиграли Лигу чемпионов, и Лапорта прямо на ужине удвоил премиальные». Наш великий гандболист вернулся в «Барселону»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Ольборг
Барселона
Магдебург
logoСборная России по гандболу
Лига чемпионов
logoКонстантин Игропуло
результаты

Комментарии

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Ну так значит он теперь Тренеропуло.
ОтветЛужин
Ну так значит он теперь Тренеропуло.
Коучополо!
ОтветЛужин
Ну так значит он теперь Тренеропуло.
А Барселона - Констанинопуль
Вау, новость о гандболе на главной, это праздник какой-то!
ОтветГеннадий Тёкин
ЗМС дадут?)
Ну он, как бы чемпион Европы и бронзовый призер ЧМ по пляжному гандболу. По идее, должен быть
ОтветГеннадий Тёкин
ЗМС дадут?)
У него звание МСМК.
Офигеть. Костя машина. Смотрел передачу про него - очень интересный мужик.
легенда гандбола
Вот Чердак учись, как надо добиваться внимания к своей персоне, реальными, крутыми достижениями, а не тем, чем ты занимаешься!
В соседней ветке Чердак написал что Кюрасао отсасао, и там активность гораздо больше, эту новость редакторам рекомендую убрать
Наша тренерская школа!
Дико рад за эту лысую легенду! Теперь в качестве главного надо повторить успех)
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