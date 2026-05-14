Чемпионат России по гандболу (жен). «Ростов-Дон» обыграл ЦСКА в первом матче финала, «Лада» против «Астраханочки» в серии за 3-е место
«Ростов-Дон» сыграет с ЦСКА в финале женского чемпионата России по гандболу.
«Ростов-Дон» обыграл ЦСКА в первом матче финала женского чемпионата России по гандболу.
OLIMPBET Суперлига
Женщины
Финал
13 мая
Ростов-Дон – ЦСКА – 29:26 (13:12)
Счет в серии: 1-0.
19 мая
ЦСКА – Ростов-Дон – 19.30
21 мая
ЦСКА – Ростов-Дон – 19.30
Серия за 3-е место
12 мая
Лада – Астраханочка – 25:23 (14:13)
Счет в серии: 1-0.
18 мая
Астраханочка – Лада – 17.30
20 мая
Астраханочка – Лада – 17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия длится до трех побед.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
2 комментария
Ростов с победой!
Спасибо, что напомнили. Купил билетик.
