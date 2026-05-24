Чемпионат России. Финал. Петербургский «Зенит» уступил ЦСКА в первом матче, «Пермские медведи» победили «Чеховских медведей» в первом матче за 3-е место

Петербургский «Зенит» уступил ЦСКА в первом матче финала мужского чемпионата России по гандболу.

OLIMPBET Суперлига

Мужчины

Финал

Первые матчи

24 мая

Зенит Санкт-Петербург – ЦСКА – 22:25 (13:12)

Серия за 3-е место

Пермские медведи – Чеховские медведи – 32:31 (17:16)

Вторые матчи

30 мая

Чеховские медведи – Пермские медведи – 16.00

1 июня

ЦСКА – Зенит Санкт-Петербург – 19.30

Счет в серии: 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед.