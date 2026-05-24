Чемпионат России. Финал. Петербургский «Зенит» уступил ЦСКА в первом матче, «Пермские медведи» победили «Чеховских медведей» в первом матче за 3-е место
Петербургский «Зенит» уступил ЦСКА в первом матче финала мужского чемпионата России по гандболу.
OLIMPBET Суперлига
Мужчины
Финал
Первые матчи
24 мая
Зенит Санкт-Петербург – ЦСКА – 22:25 (13:12)
Серия за 3-е место
Пермские медведи – Чеховские медведи – 32:31 (17:16)
Вторые матчи
30 мая
Чеховские медведи – Пермские медведи – 16.00
1 июня
ЦСКА – Зенит Санкт-Петербург – 19.30
Счет в серии: 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
