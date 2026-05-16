Турнир в Ганьчжоу. Российские гандболисты победили сборную Беларуси и сыграют с Китаем
Мужская сборная России обыграла Беларусь на международном товарищеском турнире в Ганьчжоу.
Международный товарищеский турнир
Ганьчжоу, Китай
12 мая, вторник
Россия – Китай U20 – 44:26 (20:14)
14 мая, четверг
Гонконг – Россия – 11:44 (5:18)
15 мая, пятница
Россия – Беларусь – 35:33 (14:14)
16 мая, суббота
Китай – Россия – 14.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
