МОК дисквалифицировал скелетониста Чудинова только из-за его имени в «Дюшес-листе»

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал российского скелетониста Сергея Чудинова только из-за упоминания его имени в так называемом «Дюшес-листе».

На сосудах с допинг-пробами Чудинова не были найдены царапины, однако, по мнению МОК, это не означает, что проба не подменялась, поскольку российские спецслужбы могли вскрывать сосуды, не оставляя царапин.

Повышенного содержания соли в пробах Чудинова также обнаружено не было, но, как считает МОК, это не говорит о том, что соль не использовалась, так как российские спецслужбы могли скрывать следы соли в пробах.

МОК пришел к выводу, что одно упоминания имени Чудинова в «Дюшес-листе» является серьезным доказательством причастности спортсмена к «допинговой системе в Сочи-2014».

В Сочи-2014 Чудинов занял пятое место.