СК завершил расследование по делу о мошенничестве саночников Романа Репилова и Александра Перетягина

Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии завершило расследование уголовного дела в отношении саночников Романа Репилова и Александра Перетягина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Трехкратный чемпион мира Репилов и вице-чемпион Европы 2015 года Перетягин, а также мастер спорта СССР по санному спорту Петр Долгих и заслуженный тренер РФ санному спорту Александр Осипенко обвиняются в мошенничестве при поставках оборудования в спортивную школу. 

Следствие установило, что в мае 2025 года руководство спортшколы и местный предприниматель-спортсмен провернули схему при закупке инвентаря на сумму свыше 10 млн рублей. Вместо нового оборудования, предусмотренного контрактом, фигуранты поставили в школу старую технику, которая уже была у них в наличии. 

Кроме того, вскрылся факт нецелевого расходования бюджетных средств: директор школы через посредника-тренера договорился о ремонте собственных саней для бобслея за счет учреждения. В итоге личные счета за ремонт в размере 150 тысяч рублей были оплачены из школьного бюджета.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора спортивной школы олимпийского резерва по санным видам спорта, а также двух спортсменов – жителей Московской области.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения)», – сообщили СК РФ, добавив, что дело было возбужденно на основании материалов регионального управления ФСБ.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Дело Осипенко выделено в отдельное производство.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Чиновники со смеху по полу валяются от таких мизерных сумм. Да ещё и попались.
ты бы больше украл?
На санки много не положишь ....
Готовь санки летом а сухари суши круглый год
Любишь на саночках кататься,люби и сосны повалить.
Лето красное пропела, попрыгунья-стрекоза.
Обернуться не успела. Вместо денег, ей капзда
За такие суммы как-то даже неудобно отвлекать следователей...
для тех краёв - вполне себе приличные суммы, а на большие наверняка привлекают из центрального аппарата.
В Хакасии главу района задержали из-за госконтракта на ₽1,1 млрд

Есть же и нормальные люди!

А вообще, погуглил про аресты чиновников, и стало немного не по себе, такое ощущение, что их метут оптом
Я конечно всё понимаю, но саночники наверное сильно удивились когда их повязали. Вроде все тырят, а им почему то нельзя.
а у тебя username есть собственные сани для бобслея?
бобЪ жы есть бобЪ отецЪ
Комментарий удален пользователем
