Пегов о переходе Гурбанбердиевой в бобслей: «Не берусь судить, это пиар или планомерная подготовка, но мы ее очень ждем»

Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов высказался о переходе синхронистки Майи Гурбанбердиевой в бобслей.

— Из каких видов спорта попадают в бобслей?

— В основном из легкой атлетики — спринтеры, барьеристы. Есть ребята из тяжелой атлетики, футбола и даже борьбы. Сейчас к нам приходят юноши и девушки 15-16 лет. Впереди Юношеские олимпийские игры в том числе.

Но мы также ждем спортсменов 18 лет и старше. У нас сложный технический вид спорта. В легкой атлетике, как вы знаете, надо входить в топ-5 мира по юниорам, чтоб претендовать на реальные результаты на взрослых соревнованиях. Мы и делаем эти тестирования, чтобы представители «королевы спорта», легкой атлетики, пробовали что-то другое. Бобслей хорошо подходит для этого.

И тренерам не надо бояться отпускать своих учеников. Мы ведь не забираем спортсменов совсем — летом он может бегать, а зимой заниматься бобслеем. Пусть ребята до какого-то периода пробуют себя в двух видах спорта. Окончательный выбор происходит не сразу. Тот же Алексей Лаптев — призер чемпионата Европы по бобслею и чемпион России по легкой атлетике — долгое время совмещал, выступая и там и там.

Другой яркий пример — Федор Пантелеев из Орловской области. Год назад он только пришел к нам на тесты и в свой первый же сезон стал четвертым на первенстве России до 24 лет. Попал в сборную. Федору также удается совмещать легкую атлетику и бобслей.

— К вам переходят не только из легкой атлетики. Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева собралась стать бобслеисткой.

— Я еще не видел эту девочку, но мы ее очень ждем. Думал, может, приедет на тестирование, хоть сфотографируемся! Не берусь судить, это пиар или планомерная подготовка к переходу в новый вид спорта. Пока коммуникации с ней не было, но мы ее очень ждем.

— Но некоторые из ваших видов спорта и уходят. Вот Елена Никитина такая была... 

— Как ее можно не помнить, одна из ярчайших наших спортсменок-скелетонисток, ЗМС, призер Олимпийских игр, обладательница Кубков мира, чемпионка Европы... Она нашла себя в другой сфере, связанной с познанием, природой, и, я считаю, довольно гармонично там себя чувствует. Она счастлива, а это главное! Наверно, она могла бы еще соревноваться в скелетоне, а может, и вести тренерскую деятельность, но главное, повторюсь, человек должен быть счастлив. Мы всегда рады ее видеть на наших соревнованиях, — сказал Пегов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
