  • Спортс
  • Бобслей/сани/скелетон
  • Новости
  • У российских бобслеистов и скелетонистов истек срок действия нейтральных статусов, сообщил Пегов: «Если ситуация не изменится, спортсмены должны будут снова подавать заявки и платить деньги»
5

У российских бобслеистов и скелетонистов истек срок действия нейтральных статусов, сообщил Пегов: «Если ситуация не изменится, спортсмены должны будут снова подавать заявки и платить деньги»

У бобслеистов и скелетонистов из России истек срок действия нейтральных статусов.

Срок действия нейтральных статусов у российских бобслеистов и скелетонистов завершился по окончании сезона-2025/26.

Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов. В декабре девять россиян получили допуск к международным соревнованиям: бобслеистки София Степушкина и Любовь Черных, скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

«Срок действия нейтральных статусов, полученных нашими спортсменами в конце прошлого года, истек по завершении сезона. Если ситуация до начала следующего сезона не изменится, то наши спортсмены должны будут снова подавать заявки на получение нейтрального статуса и платить за него деньги.

Но мы надеемся, что Международный олимпийский комитет (МОК) в очень скором времени восстановит членство Олимпийского комитета России (ОКР), после чего произойдут очень сильные изменения, которые в лучшую сторону отразятся на всем российском спорте.

Многое, конечно, будет зависеть и от того, кто станет следующим президентом Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF)», – рассказал Пегов.

Конгресс IBSF пройдет с 10 по 11 июня. Итальянец Иво Ферриани, возглавлявший организацию 16 лет, решил не баллотироваться на очередной срок.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России (бобслей)
logoсборная России (скелетон)
отстранение и возвращение России
Анатолий Пегов
Скелетон
logoсборная России жен (скелетон)
logoсборная России жен (бобслей)
бобслей
Полина Князева
logoВладислав Семенов
Полина Тюрина
Любовь Черных
ОКР
Еремей Зыков
Алена Фролова
Даниил Романов
Виктория Феттель
София Степушкина
logoМОК
IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона)
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
пусть платят нам то что . ещё можно свалить в другую страну или какую бумажку правильную подписать .
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Руководство Федерации бобслея России примет участие в выборном конгрессе IBSF
10 мая, 08:41
Глава Федерации бобслея России Пегов: «Основная задача – выход на международную арену с флагом и гимном страны. Думаю, это произойдет уже в этом году»
9 мая, 17:41
СК завершил расследование по делу о мошенничестве саночников Романа Репилова и Александра Перетягина
30 апреля, 09:21
Глава ФБР Пегов о переходе синхронистки Гурбанбердиевой в бобслей: «С точки зрения красоты Майя точно не затеряется»
25 апреля, 19:17
«Не так много видов спорта, где ты можешь выйти на высокий уровень, не занимаясь с детства. Бобслей – как раз такой». Журова о переходе синхронистки Гурбанбердиевой
25 апреля, 06:58
Наталия Гарт переизбрана на пост главы Федерации санного спорта России
15 апреля, 18:24
Олимпийский чемпион Третьяков еще не принял решение завершить карьеру: «Физическое состояние хорошее, я полон сил, и этот сезон доказал, что я могу выступать»
15 апреля, 13:39
Пегов переизбран на пост главы Федерации бобслея России
14 апреля, 10:32
Скелетонист Семенов: «Тренируясь и выступая в России, я стал сильнее, чем соперники, которые спокойно участвовали в международных стартах»
2 апреля, 07:33
Владислав Семенов: «Отношения с Играми у меня пока не складываются. Олимпиада-2026 стала для меня третьей, которую я пропустил не по своей воле»
1 апреля, 17:54
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января 2025, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19
Рекомендуем