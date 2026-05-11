У российских бобслеистов и скелетонистов истек срок действия нейтральных статусов, сообщил Пегов: «Если ситуация не изменится, спортсмены должны будут снова подавать заявки и платить деньги»

Срок действия нейтральных статусов у российских бобслеистов и скелетонистов завершился по окончании сезона-2025/26.

Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов . В декабре девять россиян получили допуск к международным соревнованиям: бобслеистки София Степушкина и Любовь Черных, скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

«Срок действия нейтральных статусов, полученных нашими спортсменами в конце прошлого года, истек по завершении сезона. Если ситуация до начала следующего сезона не изменится, то наши спортсмены должны будут снова подавать заявки на получение нейтрального статуса и платить за него деньги.

Но мы надеемся, что Международный олимпийский комитет (МОК) в очень скором времени восстановит членство Олимпийского комитета России (ОКР), после чего произойдут очень сильные изменения, которые в лучшую сторону отразятся на всем российском спорте.

Многое, конечно, будет зависеть и от того, кто станет следующим президентом Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF)», – рассказал Пегов.

Конгресс IBSF пройдет с 10 по 11 июня. Итальянец Иво Ферриани, возглавлявший организацию 16 лет, решил не баллотироваться на очередной срок.