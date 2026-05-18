Глава Федерации бобслея России: ряд зарубежных сборных хотят готовиться в Сочи.

— Тяжело готовиться внутри страны в условиях международной изоляции? Трасса-то, по сути, только в Сочи.

— У нас одна из лучших подготовок в мире. В других странах каждый экипаж готовится как получится, где-то клубная система, где-то централизованные сборы, все индивидуально. А у нас — централизованная система подготовки. Скажу по секрету — ряд зарубежных сборных команд хотят готовиться в России. Это лучше, дешевле, качественнее — и трасса, и разгонные эстакады. Ты можешь поехать в Сочи, и проживание в Красной Поляне или на «Розе Хутор» будет в разы бюджетнее Европы.

— Так пусть приезжают, в чем проблема?

— Не могут, подозреваю, из-за политики. Хотя вот, например, Ямайка и Федерация бобслея Сербии обратились с запросом о возможности проведения предсезонной подготовки на «Розе Хутор» в сентябре. Словаки проявляли интерес. У нас ранний лед, с 20 сентября трасса уже готова.

— Сложно же все время готовиться на одном треке.

— Да, должна быть вариативность трасс. Но сочинская — одна из лучших в мире. Вот вам пример: София Степушкина выехала в прошлом сезоне на международные турниры, и у нее оказалась высокая адаптивность к новым трассам! Очень быстро схватывает новое. В свои 20 лет она в принципе первый раз в жизни выехала за границу. Был первый загранпаспорт! На Кубке Европы она сначала была 18-й, потом — 9-й. А затем выиграла бронзу юниорского чемпионата мира. В Санкт-Морице, на одной из самых сложных трасс мира! Там было 17 участниц.

— То есть проблем с адаптацией после полноценного возвращения не будет?

— А что нам адаптироваться? Если человек готов, то он показывает результат. В скелетоне Владислав Семенов сразу выиграл этап Кубка Европы, а Даниил Романов был второй. Трое наших ребят в скелетоне будут в пятерке Кубка мира, я в этом уверен. И на Олимпиаде Семенов был бы в числе призеров сто процентов.

Я писал в международную федерацию письмо по поводу Владислава, чтобы его допустили на Олимпиаду (Семенов выиграл четыре этапа Кубка Европы, но ему не хватило одного этапа, чтобы попасть на Кубок мира и пройти квалификацию в Милан). Но получил официальный ответ, что Семенов — атлет высокого уровня, бла-бла-бла, но они не будут менять правила допуска на Олимпиаду, к своему сожалению. И пожелали успеха в следующем сезоне, ха-ха. Мы-то готовы выступать достойно. Запал у ребят дай бог каждому! — сказал Пегов.