Александр Третьяков: «Я пока тренируюсь как спортсмен. Пока других предложений нет — глупо бросать все и сидеть просто так без работы»

Третьяков: я пока тренируюсь как спортсмен, других предложений нет.

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков заявил, что продолжает тренироваться.

Ранее глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов в интервью «СЭ» сказал, что Третьяков собирается работать тренером в Красноярском крае.

«Я пока тренируюсь как спортсмен, исполняю свои трудовые обязанности по действующему договору. Пока других предложений нет — ну глупо бросать все и сидеть просто так без работы, без всего.

Поэтому тренируюсь в свое удовольствие, пока в голове разные мысли про новый тренировочный план на следующий сезон. Начинаю его готовить», — сказал 41-летний спортсмен.