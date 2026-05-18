Александр Третьяков: «Я пока тренируюсь как спортсмен. Пока других предложений нет — глупо бросать все и сидеть просто так без работы»

Ранее глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов в интервью «СЭ» сказал, что Третьяков собирается работать тренером в Красноярском крае.

«Я пока тренируюсь как спортсмен, исполняю свои трудовые обязанности по действующему договору. Пока других предложений нет — ну глупо бросать все и сидеть просто так без работы, без всего.

Поэтому тренируюсь в свое удовольствие, пока в голове разные мысли про новый тренировочный план на следующий сезон. Начинаю его готовить», — сказал 41-летний спортсмен. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
