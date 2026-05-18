Анатолий Пегов: «На данный момент действует система для получения нейтрального статуса спортсменам по тем же критериям, что и в сезоне-2025/26»

Пегов: какое-то количество спортсменов получат нейтральный статус.

Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов высказался об участии российских спортсменов в международных соревнованиях в следующем сезоне.

— 9-12 июня предстоит конгресс международной федерации (IBSF), на котором будет решаться судьба наших спортсменов. Есть понимание, чего ждать?

— Надеемся, что он пройдет конструктивно, на нем состоятся выборы нового президента, мы готовы работать с любым из кандидатов. Мы как федерация выдерживаем все каноны этические, политические, экономические обязательства, которые есть у нас перед IBSF. Ведем активную международную деятельность. И из всей сложившейся ситуации мы выжимаем 100%. Все, что можем, мы делаем.

Но, конечно, надеемся на изменения. Ребята готовятся к международным соревнованиям. Многое зависит от сессии МОК , которая пройдет 23-24 июня, если на ней будет позитив, то и у нас ситуация может измениться.

— Но программа нейтральных статусов остается?

— На данный момент действует система для получения нейтрального статуса спортсменам по тем же критериям, что и в сезоне-2025/26. В любом случае какое-то количество спортсменов получат нейтральный статус и поедут. Надеюсь, их будет больше цифры 9, — сказал Пегов.