Глава Федерации бобслея России Пегов: «Основная задача – выход на международную арену с флагом и гимном страны. Думаю, это произойдет уже в этом году»

Пегов: думаю, допуск бобслеистов и скелетонистов с флагом произойдет в этом году.

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил, что российские бобслеисты и скелетонисты могут получить допуск с флагом и гимном в этом году.

«Основной задачей федерации является выход на международную арену в полном составе и без всяких ограничений, с флагом и гимном страны. И мы обязательно добьемся своего, думаю, это произойдет уже в этом году.

В международной спортивной политике происходят перемены, уже не одной нашей федерации удалось добиться снятия со своих спортсменов всех санкций. Но это касается в основном летних видов спорта, с зимними дела обстоят куда сложнее.

В конце прошлого года нам уже удалось приоткрыть форточку, и я считаю, что возвращение получилось феноменальным, в скелетоне на четырех стартах одержано четыре победы, также не раз были заняты места в первом десятке, юниорских чемпионатах мира по бобслею и скелетону были завоеваны бронзовые награды. Это очень хорошие показатели.

Да, кому-то могло показаться, что мы сделали не все от себя зависящее, чтобы наши спортсмены получили право выступать на международных стартах как можно раньше. Но я хочу напомнить, что решение о нашем возвращении в нейтральном статусе вынес арбитражный орган IBSF, который не ставил никаких временных рамок, в отличие от наших саночников, которые были допущены по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), для исполнения которого есть определенный срок. Мы же целиком зависели от воли международной федерации», – сказал Пегов.