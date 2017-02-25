Роман Репилов выиграл Кубок мира по санному спорту
Российский саночник Роман Репилов одержал победу на заключительном этапе Кубка мира в Альтенберге и выиграл в общем зачете.
В последний раз россиянин выигрывал Кубок мира в 2005 году. Тогда в общем зачете победил Альберт Демченко.
Санный спорт
Кубок мира
Альтенберг, Германия
1. Роман Репилов (Россия) – 1.47,237
2. Феликс Лох (Германия) – 1.47,698
3. Йоханнес Людвиг (Германия) – 1.48,037…
10. Степан Федоров (Россия) – 1.48,424…
12. Александр Горбацевич (Россия) – 1.48,525…
29. Семен Павличенко (Россия) – 1.51,623
Общий зачет
1. Роман Репилов (Россия) – 845
2. Феликс Лох (Германия) – 748
3. Вольфганг Киндл (Австрия) – 700
4. Семен Павличенко (Россия) – 686...
8. Степан Федоров (Россия) – 491
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.