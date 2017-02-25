Роман Репилов выиграл Кубок мира по санному спорту

Российский саночник Роман Репилов одержал победу на заключительном этапе Кубка мира в Альтенберге и выиграл в общем зачете.

В последний раз россиянин выигрывал Кубок мира в 2005 году. Тогда в общем зачете победил Альберт Демченко.

Санный спорт

Кубок мира

Альтенберг, Германия

1. Роман Репилов (Россия) – 1.47,237

2. Феликс Лох (Германия) – 1.47,698

3. Йоханнес Людвиг (Германия) – 1.48,037…

10. Степан Федоров (Россия) – 1.48,424…

12. Александр Горбацевич (Россия) – 1.48,525…

29. Семен Павличенко (Россия) – 1.51,623

Общий зачет

1. Роман Репилов (Россия) – 845

2. Феликс Лох (Германия) – 748

3. Вольфганг Киндл (Австрия) – 700

4. Семен Павличенко (Россия) – 686...

8. Степан Федоров (Россия) – 491