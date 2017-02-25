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    Роман Репилов выиграл Кубок мира по санному спорту

    Теги Альберт Демченко Кубок мира Степан Федоров сборная Германии санный спорт Феликс Лох Семен Павличенко Вольфганг Киндл сборная Австрии сборная России (сани) Йоханнес Людвиг Александр Горбацевич Роман Репилов

    Российский саночник Роман Репилов одержал победу на заключительном этапе Кубка мира в Альтенберге и выиграл в общем зачете.

    В последний раз россиянин выигрывал Кубок мира в 2005 году. Тогда в общем зачете победил Альберт Демченко.

    Санный спорт

    Кубок мира

    Альтенберг, Германия

    1. Роман Репилов (Россия) – 1.47,237
    2. Феликс Лох (Германия) – 1.47,698
    3. Йоханнес Людвиг (Германия) – 1.48,037…
    10. Степан Федоров (Россия) – 1.48,424…
    12. Александр Горбацевич (Россия) – 1.48,525…
    29. Семен Павличенко (Россия) – 1.51,623

    Общий зачет

    1. Роман Репилов (Россия) – 845
    2. Феликс Лох (Германия) – 748
    3. Вольфганг Киндл (Австрия) – 700
    4. Семен Павличенко (Россия) – 686...
    8. Степан Федоров (Россия) – 491

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