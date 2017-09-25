МИД России призвал ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов

Россия на проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека призвала организацию дать оценку нарушениям прав своих спортсменов.

«Рассчитываем, что не соответствующие универсальным общепризнанным нормам в области прав человека действия спортивных федераций, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного паралимпийского комитета (МПК) и других международных структур, приведшие к дискриминационным нарушениям прав российских спортсменов, включая спортсменов-инвалидов, получат адекватную оценку в контексте прав человека.

Две недели назад была опубликована очередная информация о том, что ни один из спортсменов, фигурировавших в нашумевшем докладе Макларена, не уличен в применении допинга. Это укрепляет сомнения в правдивости и беспристрастности расследования WADA», – рассказал директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов.

Викторов отметил, что российские паралимпийцы были отстранены от Рио-2016 из-за обвинений, ни одно из которых до сих пор не подтвердилось.