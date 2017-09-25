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    МИД России призвал ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA ООН Ричард Макларен МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен

    Россия на проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека призвала организацию дать оценку нарушениям прав своих спортсменов.

    «Рассчитываем, что не соответствующие универсальным общепризнанным нормам в области прав человека действия спортивных федераций, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного паралимпийского комитета (МПК) и других международных структур, приведшие к дискриминационным нарушениям прав российских спортсменов, включая спортсменов-инвалидов, получат адекватную оценку в контексте прав человека.

    Две недели назад была опубликована очередная информация о том, что ни один из спортсменов, фигурировавших в нашумевшем докладе Макларена, не уличен в применении допинга. Это укрепляет сомнения в правдивости и беспристрастности расследования WADA», – рассказал директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов.

    Викторов отметил, что российские паралимпийцы были отстранены от Рио-2016 из-за обвинений, ни одно из которых до сих пор не подтвердилось.

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